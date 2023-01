Nuovi portabiciclette e nuovi totem informativi per migliorare la mobilità dolce e la promozione della città di Chiari.

Totem e portabiciclette per la promozione della città

Entra nel vivo il progetto DUC (Distretto Urbano del Commercio) di Chiari, per il quale l’Amministrazione del sindaco Massimo Vizzardi si è aggiudicata un contributo a fondo perduto del valore di 630 mila euro (su un progetto complessivo di 1 milione 531 mila euro) da Regione Lombardia, nell'ambito del bando regionale Sviluppo dei Distretti del Commercio 2022–2024. Infatti, dei 12 punti che compongono il progetto clarense, è stato realizzato in questi giorni il primo intervento, ovvero il numero 8, che riguarda i servizi comuni per l’informazione e l’accessibilità sostenibile al DUC.

Nello specifico, sono stati installati 9 portabiciclette (dei 15 previsti) da 5 posti in varie zone (piazza Zanardelli, Biblioteca, Vicolo Pace, Piazza Martiri della Libertà). Un modo concreto per favorire una maggiore fruizione sostenibile della Città di Chiari, in particolare del Centro Storico. A breve verrà completata anche l’installazione di 15 totem informativi per garantire un capillare livello di informazione nell’intero ambito urbano, con particolare attenzione ai principali monumenti cittadini.

L'intervento

Sul tema è intervenuto l'assessore alle Attività Produttive e alla Smart City, Domenico Codoni.

«Con determinazione e costanza, nelle grandi come nelle apparenti piccole cose, stiamo entrando nel vivo del grande progetto per il nostro Distretto Urbano del Commercio. Migliorare l’accessibilità urbana con elementi in favore della mobilità sostenibile come i portabiciclette, e la veicolazione di contenuti e delle informazioni con i totem sarà strategico anche in vista del ruolo di Chiari nell’anno di Bergamo Brescia Capitali Italiane della Cultura 2023».

Ecco le novità