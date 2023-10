Alvaro Vitali veste i panni del suo personaggio più riuscito: Pierino, per uno spot girato al Dopolavoro 1940 di Manerbio.

Torna Pierino, in visita al Dopolavoro

E’ stato pubblicato online negli scorsi giorni. Si tratta di un breve sketch che ha come protagonista il personaggio che ha segnato i ricordi d’infanzia dei tantissimi che hanno amato la Commedia sexy all’italiana. Sfondo della pubblicità lo storico locale di Manerbio dove Vitali scopre della nascita di un drink che porta il suo stesso nome: il Pierino.

Ingrediente principale il noto Piero Dry Gin, il brand ha ideato (e sponsorizzato) un kit per realizzare il nuovo drink che «fa rivivere la gioventù spensierata e la leggerezza di Pierino con il gusto del “papà” pluripremiato Piero Dry Gin».

Lo spot

Nello spot Vitali si trova fuori dal locale e nota delle affissioni che portano il suo nome: «Che me stanno a copià?» afferma e decide di entrare al Dopolavoro sfoggiando il suo cappellino d’ordinanza per vestire, di nuovo, i panni di Pierino. Una volta entrato interroga il barman e la cameriera dietro al bancone per avere chiarimenti riguardo «l’utilizzo improprio» del suono personaggio.

«Ma che è ‘sto scherzo de Pierino?», «Pierino non è una barzelletta» risponde il barman (che poi è anche il fondatore del brand del gin protagonista dello spot). La risposta è la classica, che chi ha amato la macchietta del cinema italiano, sa a memoria «Me cojoni!».

Ma ecco la ricetta del Pierino: Gin, acqua brillante, arancia disidratata e maggiorana.

A rendere perfetta e «vecchia scuola» l’atmosfera è stata proprio la location del Dopolavoro che è stato scelto tra decide di locali per fare da sfondo allo spot.

Un luogo che ha una storia e un fascino immortale, il locale è nato dall’attenta ristrutturazione dei vecchi spazi ludici (risalenti al primo Novencento) del lanificio Marzotto.