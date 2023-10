Torna l'incubo trasporti per gli studenti: gli autobus Apam come carri bestiame.

Corse Apam

Le corse Apam, il servizio di trasporto pubblico di Mantova, sono al centro di una lunga polemica, in queste settimane, per via dei tagli delle corse e, allo stesso tempo, per il sovraffollamento dei mezzi. Ne fanno le spese anche le utenze bresciane, in particolar modo quelle di Carpenedolo, Remedello e Lonato del Garda.

Il problema più grave, a detta dei ragazzi e delle ragazze, e delle famiglie di alcuni di loro, è però sulla linea Apam che da Asola passa da Carpenedolo per arrivare a Castiglione delle Stiviere. L’autobus fa tappa, al via da Asola, anche a Castel Goffredo, e qua, lamentano alcune mamme, «l’autobus di fatto è già pieno zeppo». A questo punto, il mezzo procede per Carpenedolo – e da lunedì 2 ottobre dovrà deviare sulla strada per Acquafredda, per via dei lavori su strada Selvole, accumulando ritardo – e arriva nel comune bresciano.

Segnalazioni

Qui, lamentano sempre alcune famiglie, è quasi impossibile salire. I ragazzi e le ragazze, a fronte di un abbonamento mensile fatto, rischiano di non avere posto sul mezzo, e di restare a piedi. La soluzione, ad oggi, dato che Apam non ha intenzione di potenziare le linee, è di riempire all’inverosimile il mezzo.

Stessa situazione per il bus Apam che, da Castiglione, passa per Lonato del Garda, sia andata che ritorno. Come d’altronde per la situazione di Carpenedolo. Senza dimenticare il bus doppio, e cioè l’autosnodato, che parte da Mantova città, arriva ad Asola e, da qui, sempre con mezzi Apam, procede, fino a Remedello.

