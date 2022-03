riserva naturale

L'impegno dei volontari, in campo per piantumare un centinaio di essenze lungo il percorso Nord, vanificato da i soliti ignoti che si sono divertiti a sradicarne decine.

Una giornata dedicata al volontariato per la Riserva naturale delle Torbiere del Sebino, che domenica ha visto all’opera i Ploggers per la pulizia dai rifiuti abbandonati e le Gev e altri gruppi di volontari per la piantumazione di un centinaio di nuove essenze, che però è stata resa "amara" dal gesto dei soliti ignoti che hanno sradicato decine e decine dei nuovi arbusti lungo il percorso Nord.

Torbiere: strappate dai vandali le piantine appena messe a dimora

Nonostante l’impegno dei molti per l’ambiente, c’è chi ha pensato di rovinare il frutto del lavoro di messa a dimora degli arbusti lungo il percorso Nord, dove è necessario creare una nuova cortina di mitigazione dai rumori e dal traffico della provinciale a seguito del taglio degli alberi pericolanti.

"Con una decina di volontari, insieme anche al presidente Giambattista Bosio, abbiamo proceduto alla piantumazione di un centinaio di nuove essenze di arbusti autoctoni messi a disposizione da Ersaf alla Riserva e al Comune di Corte Franca - ha spiegato il direttore dell'Ente gestore, Nicola della Torre - Si tratta di piantine che restano basse per ricreare la cortina di mitigazione lungo il percorso Nord della provinciale di via Per Rovato".

Per la piantumazione erano presenti anche il sindaco di Corte Franca Anna Becchetti con alcuni componenti della maggioranza consiliare del paese, il consigliere dell’Ente gestore del paese, Gianmario Foresti, alcune famiglie con bambini e le Gev, le Guardie ecologiche volontarie della Comunità montana del Sebino bresciano.

La spiacevole sorpresa trovata dal direttore e dai volontari della Riserva l’indomani mattina ha però lasciato tanta amarezza, specialmente tra chi solo il giorno precedente si era impegnato per mettere a dimora le essenze. "Quasi tutte le piantine erano state prese a calci e sradicate - ha evidenziato Della Torre - Un gesto spiacevole di alcuni vandali". L'Ente gestore, però, provvederà a recuperare nuove essenze arbustive per ripiantumare il percorso Nord e riparare al danno compiuto da ignoti.