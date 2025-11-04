TikTok: apre ufficialmente il canale di Asst Franciacorta.

Ogni settimana (tendenzialmente di martedì) sarà pubblicato un video con l’obiettivo di raggiungerli e diffondere messaggi di prevenzione e benessere in modo semplice, diretto e vicino al loro mondo ma di rilievo scientifico

Asst Franciacorta: apre ufficialmente il canale TikTok

I nuovi canali di comunicazione, i social in primis, sono spesso oggetto di critiche ed anche di preoccupazione (talvolta giustificata) da parte dei genitori. Un po’ come quando nacque la televisione: allora come oggi a fare la differenza è l’approccio che si decide di adottare. Passano gli anni, le novità avanzano, ma la regola è sempre la stessa: l’approccio critico e intelligente può rendere i mezzi di comunicazione di ieri come di oggi degli straordinari strumenti di supporto nella nostra vita quotidiana, riuscendo ad abbattere muri spesso insormontabili e a rendere più vicine non solo le persone ma anche istituzioni e persone. Non è un segreto che il pubblico dei social sia rappresentato perlopiù da giovani: ed è proprio per questo motivo che Asst Franciacorta ha deciso, per avvicinarsi di più a questo target, di aprire il proprio canale Tik Tok: ogni settimana (tendenzialmente di martedì) sarà pubblicato un video con l’obiettivo di raggiungerli e diffondere messaggi di prevenzione e benessere in modo semplice, diretto e vicino al loro mondo ma di rilievo scientifico.

“La prevenzione passa anche attraverso nuovi strumenti di comunicazione – spiega il Direttore Sociosanitario Andrea Ghedi, promotore del progetto – TikTok rappresenta un’opportunità per avvicinare i ragazzi e le ragazze ai temi della salute, con messaggi brevi, efficaci e scientificamente corretti. La comunicazione sanitaria deve essere comprensibile, credibile e capace di generare consapevolezza anche nei più giovani.”

Parola chiave: sinergia

Un progetto che nasce dalla vincente sinergia tra il Servizio Comunicazione aziendale e con il contributo dei Servizi dell’Asst Franciacorta. Con una particolare attenzione verso il Dipartimento di Salute Mentale, i SerD e il Dipartimento di Prevenzione, insieme ai Consultori Familiari e ad altri servizi territoriali. Ruolo attivo è quello degli studenti del Corso di Laurea in Infermieristica, che hanno accettato la sfida di diventare, accanto ai professionisti sanitari e sociosanitari, i volti e le voci del nuovo canale TikTok.

Finalità

Attraverso video brevi, chiari e dinamici, sul profilo TikTok che prende il nome di “asstfranciacorta”, l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Franciacorta intende promuovere contenuti di prevenzione e informazione sociosanitaria, trattando temi di forte attualità per il pubblico giovanile Tra questi sono già stati sviluppati:

– gioco d’azzardo e dipendenze digitali (cellulare, videogiochi, social)

– uso e abuso di alcol e sostanze

– tabagismo

– salute mentale e prevenzione HPV

– medicina dei viaggi

– presentazione dei servizi territoriale e dei professionisti

Il lavoro di sviluppo dei contenuti è in costante evoluzione: accanto ai temi già affrontati, il canale ospiterà nei prossimi mesi nuove rubriche e format creativi, realizzati insieme ai professionisti e agli studenti, con l’obiettivo di rendere la salute un argomento quotidiano, condiviso e partecipato.

Segui ASST Franciacorta su TikTok: [asstfranciacorta]