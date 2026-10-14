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The Guardian: la testata britannica racconta Monte Isola e il Sebino.

Monte Isola e il Sebino sul The Guardian

Non è la prima volta che il territorio bresciano attrae la testata britannica, era infatti già successo ad agosto quando Brescia era stata definita “una gemma nascosta” da Kevin Rushby. Ora a scriverne è la collega Suzy Pope. Questa volta ad essere attenzionate sono Monte Isola ed il lago d’Iseo raccontati come mete dal fascino autentico e pittoresco, dove il Sebino è definito «più piccolo e meno preso d’assalto rispetto al Lago di Como e il Lago di Garda» e Montisola una meta ideale per l’autunno alle porte.

Numerosi i luoghi visitati nel corso del viaggio stampa organizzato da Visit Brescia dal 24 al 27 settembre e che ha coinvolto giornalisti provenienti dal Regno Unito e dai Paesi Bassi, il reportage è stato pubblicato lunedì 12 ottobre 2026.

Un itinerario che ha portato Pope a visitare alcuni dei luoghi più emblematici del territorio: dal Santuario intitolato alla Madonna Ceriola, alla visita ai retifici del luogo dove si fabbricano reti da pesca e quelle per le attività sportive, dagli itinerari ciclabili con pausa pranzo vista lago a base di sardine e polenta, al fatto che «solo tre persone sull’isola sono autorizzate ad avere un’auto: il prete, il medico e il sindaco»: Monte Isola, la più grande isola lacustre abitata d’Europa è la protagonista indiscussa del racconto. A colpire maggiormente la curiosità del pubblico la possibilità di esplorare il territorio a piedi e in bicicletta.

Un doppio approfondimento per la nostra provincia

Il doppio approfondimento da parte del The Guardian, prima su Brescia e poi su Monte Isola e il Sebino: