Terna organizza due incontri pubblici per illustrare alla popolazione l’intervento di ammodernamento e riqualificazione dell’elettrodotto tra Cassano d’Adda e Chiari fra le province di Milano, Bergamo e Brescia, in vista dell’avvio dei cantieri in programma entro il prossimo mese di luglio.

Terna mette in campo i suoi tecnici per parlare dell’elettrodotto Cassano-Chiari

Primo appuntamento a Chiari, lunedì 30 maggio, al Museo della Città di piazza Zanardelli; secondo a Treviglio, martedì 31, allo Spazio Meno Uno di piazza Garibaldi. Entrambi si svolgeranno in presenza dalle 16 alle 20. I tecnici di Terna saranno a disposizione dei cittadini per rispondere ai quesiti e alle osservazioni di carattere generale sull’opera e fornire informazioni sulle tempistiche e le modalità di cantiere.

Gli incontri si inseriscono nel più ampio percorso di dialogo e condivisione del progetto intrapreso da Terna con il territorio. Durante tutto il processo autorizzativo, infatti, sono stati organizzati momenti di approfondimento con le amministrazioni locali interessate dall’opera e incontri informativi aperti alla cittadinanza.

L’intervento, per cui Terna investirà circa 60 milioni di euro, prevede la riqualificazione a 380 kV dell’esistente elettrodotto a 220 kV, della lunghezza di circa 36 km, tra Cassano d’Adda e Chiari. L’opera sarà realizzata in sinergia con il collegamento autostradale tra Brescia, Bergamo e Milano (Brebemi) e percorrerà per circa il 60% il tracciato esistente interessando i comuni di Cassano d’Adda, Casirate d'Adda, Treviglio, Calvenzano, Caravaggio, Bariano, Romano di Lombardia, Covo, Antegnate, Calcio, Urago d’Oglio, Rudiano e Chiari. I primi interventi saranno realizzati proprio nei Comuni di Chiari e Urago. Tutte le indicazioni circa gli incontri e la documentazione del progetto sono disponibili sul sito terna.it.