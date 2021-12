Tanti vip alla cena dedicata al Franciacorta a Roma

Enogastronomia

"E’ un vero onore per l’Antica Pesa ospitare una grande eccellenza italiana riconosciuta in tutto il mondo”, ha commentato Francesco Panella.

Franciacorta torna nella capitale con un evento che inaugura la stagione delle festività. Una cena esclusiva organizzata presso l’Antica Pesa, ristorante simbolo dell’eccellenza e della tradizione gastronomica romana, alla presenza di volti noti del cinema e della televisione, personaggi dell’alta società, sportivi, sommelier e giornalisti.

Tanti vip alla cena dedicata al Franciacorta

Tra gli invitati l'ètoile Eleonora Abbagnato, Benjamin Pech ( maître de ballet al Teatro dell’Opera di Roma), l'attore Massimo Ghini, la cestista Valentina Vignali, Rudy Zerbi (critico musicale, conduttore radiofonico e produttore discografico), l'attrice Sara Lazzaro, l'attrice Paola Minaccioni, l'attore Riccardo Rossi, Sofia Odescalchi, Camilla Ghini, Lorenzo Adorni, Antonio Bannò, l'attrice Simonetta Columbu, l'attore Ernesto D’Argenio, la giornalista e scrittrice Laura Delli Colli, Giordano Mazzocchi e molti altri.

Un menù speciale

Il menu della serata è stato studiato ad hoc insieme allo chef Simone Panella, il fratello di Francesco Panella, conduttore dello show dedicato ai ristoranti italiani all’estero "Little Big Italy", in abbinamento a diverse tipologie di Franciacorta, partendo dal Satén offerto per l’aperitivo fino ad arrivare ad un Rosé Dosaggio Zero; il Franciacorta è infatti un vino perfettamente abbinabile a tutto pasto grazie alle sue differenti tipologie e caratteristiche, che esprimono personalità particolari derivanti dai vari vitigni utilizzati, dai mesi di affinamento sui lieviti e dal dosaggio che ne definisce lo stile. “Siamo felici di essere di nuovo a Roma per una serata con tanti amici della Franciacorta – ha dichiarato Silvano Brescianini, Presidente del Consorzio Franciacorta – E’ un piacere rivedersi finalmente di persona e speriamo nel prossimo anno di poter tornare più spesso in questa meravigliosa città che è da sempre per noi un mercato molto importante.” “E’ un vero onore per l’Antica Pesa ospitare Franciacorta, una grande eccellenza italiana riconosciuta in tutto il mondo” – ha commentato Francesco Panella, proprietario dell’Antica Pesa – Non poteva esserci occasione migliore per festeggiare il nostro centenario”.