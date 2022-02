Tamponi drive through: chiuso anche Iseo, servizio dirottato a Rovato

Covid-19

Al momento solo su prenotazione; non è invece ancora attiva la possibilità di effettuare test a pagamento.

Dopo la chiusura dell'hub per i tamponi drive through di Chiari, è toccato anche a quello di Iseo, che da domenica 30 gennaio ha terminato la sua attività. Per tutto il territorio dell'Asst Franciacorta il servizio sarà dunque attivo solo a Rovato, nel parcheggio di fronte all'area del mercato, in via Martinengo, a fianco dell'isola ecologica.

Tamponi drive through: chiuso anche Iseo

Per i tamponi a carico del Servizio Sanitario Regionale l'accesso è previsto solo su prenotazione del medico di famiglia, pediatra di libera scelta o Ats con presentazione di ricetta medica o a fine quarantena presentando la disposizione di isolamento rilasciata da Ats. Il drive through sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 16. Il sabato e la domenica dalle 8 alle 14. Nella giornata di lunedì 31 gennaio era stata annunciata anche la possibilità di recarsi al centro tamponi di Rovato anche per effettuare test molecolari e antigenici rapidi a pagamento. Tuttavia, per la mancata attivazione del Pos tale opzione al momento non è disponibile. Si attende dunque una nuova data per l'avvio del servizio (la fascia oraria prevista sarà dalle 8 alle 12).

Affluenza moderata

L'affluenza all'hub drive trough di Rovato, nei primi giorni di apertura, è stata bassa. Nella giornata di lunedì 31 gennaio si sono verificate alcune ricadute negative sul traffico, con incolonnamenti lungo via Martinengo, dovuti però alla difficoltà degli utenti del mercato settimanale a trovare parcheggio (l'area dove vengono effettuati i tamponi rappresentava infatti la principale zona di sosta per le auto dirette al mercato).