Talking Stone: Voci e storie per una rigenerazione della Via del marmo.

Il progetto

La Scuola delle Arti e della Formazione Professionale Rodolfo Vantini di Rezzato è l’ente capofila del progetto co-finanziato da Fondazione Cariplo - Bando “Per la Cultura 2022”, in partenariato con il Comune di Botticino e in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti LABA.

Importanti realtà bresciane protagoniste, centinaia di studenti coinvolti, un viaggio sinestetico lungo diciassette mesi che attraverso un articolato programma di percorsi, attività, eventi, esperienze e performance in bilico tra realtà tangibile e realtà aumentata, con estensioni nel Metaverso e legate all’Intelligenza Artificiale ha rafforzato la collaborazione tra le istituzioni del territorio centrando l’obiettivo prefissato: tramandare la cultura estrattiva della pietra e generare opportunità per sperimentare nuove “best practice” che possano trasmettere alla comunità locale e al grande pubblico la ricchezza ereditata dall’identità culturale del bacino marmifero bresciano. Proiettandola nel futuro, senza dimenticare il passato.

Talking Stone

Attraverso un articolato programma di percorsi, attività, eventi, esperienze, spettacoli e performance in bilico tra realtà tangibile e realtà aumentata, con estensioni nel Metaverso e legate all’Intelligenza Artificiale, il progetto - inserito nell’ambito del Bando “Per La Cultura 2022” di Fondazione Cariplo e della durata complessiva di 17 mesi - ha rafforzato la collaborazione tra le istituzioni del territorio al fine di tramandare la cultura estrattiva della pietra, generando opportunità per sperimentare nuove “best practice” in grado di trasmettere alla comunità locale e al grande pubblico la ricchezza ereditata dall’identità culturale del bacino marmifero bresciano. Sono intervenuti in conferenza stampa: Ruggero Pederzoli, presidente Scuola delle Arti e della Formazione Professionale Rodolfo Vantini; Lara Vianelli, direttrice Scuola delle Arti e della Formazione Professionale Rodolfo Vantini; Ilaria Apostoli, coordinatrice Scuola delle Arti e della Formazione Professionale Rodolfo Vantini; Daniela Alberti, vice direttrice Accademia di Belle Arti LABA; Paolo Apostoli, sindaco di Botticino; Luca Reboldi, sindaco di Rezzato; Maurizio Bettinzoli, coordinatore Museo del Marmo Botticino

I numeri

Nel dettaglio, le esperienze narrative-creative realizzate all’interno del progetto “Talking Stone_ Voci e storie per una rigenerazione della Via del Marmo” hanno coinvolto le seguenti scuole:

• I.C. Botticino

• I.C. Rezzato

• I.C. Nuvolento

• I.C. Cazzago San Martino

• Scuola Don Orione Botticino

In particolare, 14 classi della Scuola primaria e 6 della Scuola secondaria di primo grado. In totale gli studenti coinvolti pro attivamente sono stati oltre 300 per le esperienze narrative e 128 per le esperienze creative.

L'ultimo atto

Il progetto “Talking Stone” vivrà il suo ultimo atto il 27 ottobre alla Scuola delle Arti e della FormazioneProfessionale Rodolfo Vantini di Rezzato, dove gli studenti e le studentesse dell’Accademia di Belle Arti LABA saranno al centro di una performance teatrale il cui obiettivo è avvicinare il pubblico alle storie di quattro personaggi storici particolarmente significativi: la Montagna, il Cavatore, l’architetto Rodolfo Vantini e lo scultore Angelo Zanelli. Gli attori del corso di Drammaturgia e Sceneggiatura dell’Accademia LABA porteranno in scena un'atmosfera evocativa e percettiva, restituendo il fascino di un patrimonio culturale ricco di storia nel flusso di un'esperienza immersiva dove l’arte e la storia si intrecciano per dare vita a un percorso unico e coinvolgente. Gli spettacoli, in programma dalle 15 e in replica ogni ora fino alle 18, sono a ingresso libero su prenotazione fino ad esaurimento posti; ulteriori informazioni sul sito www.talkingstone.it e sugli omonimi canali social del progetto.

Le immagini