Taglio del nastro per la nuova farmacia comunale

Tutto pronto per l'inaugurazione della nuova farmacia comunale.

Una zona strategica

Il taglio del nastro è in programma per sabato 24 settembre 2022 alle 11 alla presenza del primo cittadino Giovanni Ventura: la farmacia comunale di San Carlo sorgerà nel complesso Re, tra le vie Matteotti, Manzoni e Gramsci. Si tratta di uno spazio scelto appositamente per la sua posizione strategica facilmente fruibile dalla cittadinanza e dotato di parcheggi con due accessi esclusivamente ciclopedonali al fine di consentire una circolazione più sicura in un territorio nel quale mancano i marciapiedi.

Sostenibilità e rispetto dell'ambiente

La struttura rispetta l'ambiente: essa infatti risulta essere dotata di impianti tecnologici all'avanguardia pensati per limitare al massimo i consumi energetici. Tra questi: riscaldamento a pavimento, pannelli fotovoltaici oltre ad un sistema di produzione a pompa di calore capace di ridurre fino al 60% le emissioni di CO2.

L'apertura al pubblico dopo il taglio del nastro

La nuova sede sarà aperta al pubblico da lunedì 26 settembre 2022, da domani (giovedì 22 settembre 2022) resteranno chiusi i locali di via Matteotti al fine di completare il trasloco.