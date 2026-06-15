SuperEnalotto: centrato un “5” a Chiari, vinti oltre 51mila euro. A renderlo noto è Agipronews.

Centrato un “5” al SuperEnalotto a Chiari

Per la Lombardia sabato 13 giugno 2026 è stata una giornata particolarmente fortunata, sono stati infatti realizzati due 5 da ben 51.818,78 euro ciascuno per un totale di oltre 103mila euro. Una di queste a Chiari al Tabacchi in piazza Martiri della Libertà 7. L’altro premio è stato invece centrato a Gallarate in provincia di Varese, nel punto vendita “Tabaccheria Veneziani” in Piazza Guenzati, 3.

La regione con la spesa più elevata in Italia

Anche nel 2025 la Lombardia si conferma la regione con la spesa più elevata in Italia: secondo i dati elaborati da Agipronews l’importo totale di attesta sui 3,8 miliardi di euro, in linea con quanto registrato nei dodici mesi precedenti.

Per quanto riguarda il SuperEnalotto, la spesa registrata in Lombardia nel 2025 si attesta a 147,5 milioni di euro. Tra gli eventi più rilevanti dell’anno figura l’ultimo “6” realizzato finora, centrato il 22 maggio a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, dove un giocatore ha vinto il jackpot da 35,4 milioni di euro.

Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 16 giugno 2026, sale a 179,6 milioni di euro.