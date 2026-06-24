SuperEnalotto: ad Acquafredda vinti oltre 20mila euro.

Vincita al SuperEnalotto

La Dea Bendata torna a baciare il territorio bresciano: sono stati infatti vinti oltre 20mila euro ad Acquafredda, 20.374,71 per la precisione come riportato da Agipronews. nell’estrazione di ieri (martedì 23 giugno 2026) è stato centrato un “5” nella tabaccheria Saini in via Repubblica 6. Sempre un “5” è stato centrato a Milano alla tabaccheria Rivendita 1080 in via F. Peverelli 2.

La Dea Bendata e la Lombardia

La Lombardia si conferma anche nel 2025 la regione con la spesa più elevata in Italia, intesa come raccolta al netto delle vincite dei giocatori. Secondo i dati elaborati da Agipronews, l’importo complessivo si attesta a 3,8 miliardi di euro, in linea con quanto registrato nei dodici mesi precedenti.