SuperEnalotto, a Chiari centrato un "5" da oltre 29mila euro.

Oltre 29mila euro vinti al SuperEnalotto

Nell'estrazione di martedì 18 febbraio 2025, come riportato da Agipronews, la Dea Bendata ha baciato Chiari: è stato infatti centrato un "5" da 29.746,98 euro alla Tabaccheria Mura in via Rota 16F.

Importante vincita a Riva del Garda

Lo scorso 15 ottobre era stato centrato un "6" da 89,2 milioni di euro a Riva del Garda, in provincia di Trento. Il jackpot per la prossima estrazione, in programma domani, giovedì 20 febbraio 2025, è di 75,5 milioni di euro.