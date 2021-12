Super vincita al lotto, a Roccafranca sono stati vinti oltre 20mila euro

Dea bendata

L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito oltre 4,4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre un miliardo dall'inizio dell'anno.

Sarà un Natale senza dubbio "ricco" quello del fortunato giocatore che ha effettuato una maxi vincita al lotto. Una combinazione davvero magica, quella giocata a Sirtori, che ha permesso di realizzare una sfilza di risultati... con un solo euro giocato.

Maxi vincita al lotto: con un euro "becca" 10 ambi, 10 terni, una quaterna e una cinquina

Sì perché nel concorso di ieri, giovedì 9 dicembre 2021, qualcuno a Sirtori si è portato a casa ben 62mila euro giocando i numeri 31-35-59-61-69 su tutte le ruote. E il risultato è stato davvero inaspettato (anche se ovviamente sperato) visto che sono stati realizzati 10 ambi, 10 terni, una quaterna e una cinquina. Boom!

I numeri vincenti e i lo loro significato nella Smorfia

Ma cosa significano i numeri giocati? Una risposta arriva dalla smorfia napoletana che è è una sorta di "dizionario" in cui a ciascun vocabolo (persona, oggetto, azione, situazione, ecc.) corrisponde un numero da giocare al lotto. E allora ecco che il 31 è il il padrone di casa, il 35 è l'uccello, il 59 sono i peli, il 61 è il cacciatore e il 69 significa sottosopra. Sicuramente sottosopra e gambe all'aria ci è finito il vincitore quando ha scoperto la somma ottenuta!

Lombardia baciata dalla dea bendata

Non solo nel Lecchese, dopo l'estrazione di ieri, come riporta Agipronews, si festeggia anche a Roccafranca, in provincia di Brescia, dove è stata effettuata una vincita da 23.750 euro, e a Orio al Serio, in provincia di Bergamo, con altri 9.750 euro.

