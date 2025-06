"Sulle rive del Mella": un convegno da record

La serata si è svolta nella suggestiva cornice del Piccolo teatro a Manerbio e ha avuto dei relatori d’eccezione che sempre più nello specifico hanno raccontato e esposto dati raccolti negli ultimi anni.

Sulle rive del Mella

Tutto esaurito e soprattutto grandissimo interesse per il primo convegno dedicato il toto al fiume Mella e all’approfondimento delle sue condizioni, ma anche alla presentazioni di nuovi progetti che hanno come filo rosso proprio il corso d’acqua nostrano. L’incontro dal titolo "Sulle rive del Mella" è stato organizzato da Laboratorio Fiume Mella e APS Chirone e ha preso il via giovedì scorso. Tante persone hanno preso parte all’iniziativa, ascoltando con interesse gli interventi che si sono succeduti, a patire da quello dei Consiglieri provinciali Caterina Lovo Gagliardi, Sergio Aurora e Riccardo Canini, che hanno tratteggiato l’impegno della Provincia di Brescia per il territorio, con un focus sul patto di fiume. I ricercatori Monia Magri, dell’Università di Parma, e Marco Faggioli, del Laboratorio DOS - Università di Ferrara, hanno presentato gli esiti del monitoraggio condotto sul Mella nel corso del 2023, e la condizione in cui versa oggi il fiume. Sotto la lente d’ingrandimento sono finiti l’idrologia, l’ecologia, la presenza di elementi inquinanti e l’influenza dell’attività umana, che ha alterato in maniera radicale l’ambiente naturale. A seguire, introdotti da Dario Selleri, coordinatore di Laboratorio Fiume Mella, si sono succeduti Fausto Viviani, Presidente della Cooperativa Solidarietà Manerbiese, che ha raccontato l’esperienza del Bosco Demos, e Domenico Pedroni, Presidente della Fondazione Castello di Padernello, che ha ricordato la bellezza troppo spesso dimenticata del nostro territorio. L’incontro si è concluso con alcuni interventi dal pubblico, in dialogo con relatori e ospiti della serata.

"Siamo felici della buona riuscita dell’evento - dichiarano gli organizzatori - è stata una serata di crescita e approfondimento che è stata ospitata in uno spazio dedicato alla memoria del poeta dialettale Memo Bortolozzi, che del Mella fu un grande innamorato. Sulle rive del Mella è stato un ulteriore passo nel percorso che tante realtà del territorio stanno portando avanti per rimettere al centro delle nostre comunità il fiume".

L’iniziativa è parte del progetto Amphibia, realizzato con il contributo di Regione Lombardia e Fondazione Lombardia per l’Ambiente, ed è stata patrocinata dalla Consulta Ambiente del Comune di Brescia, dal Comune di Manerbio e da ASVIS - Alleanza italiana per lo Sviuppo Sostenibile.