Sul lago d'Iseo arriveranno 3 motonavi elettriche

Per il 2022 Navigazione Lago d'Iseo punta a totalizzare 1,4 milioni di passeggeri.

Dopo aver chiuso il 2021 con 1,2 milioni di passeggeri, Navigazione Lago d’Iseo punta quest’anno a raggiungere il traguardo di 1,4 milioni di visitatori: l’obiettivo è ritornare ai numeri pre pandemia e continuare a investire in un futuro sempre più ecologico. E’ in fase di sottoscrizione, infatti, un accordo con il Ministero dei Trasporti e Regione Lombardia che prevede l’acquisto di tre nuove motonavi elettriche. Un investimento da oltre 10 milioni di euro di cui si potrebbero vedere i primi frutti già nel 2024.

I dati dei flussi dei passeggeri trasportati sui battelli

La società di trasporto pubblico lacuale del lago d’Iseo ha presentato i dati sui passeggeri trasportati nel 2021 e fatto il punto sulla situazione post Covid sia in termini di traffico sia di interventi sulle infrastrutture e sui progetti di sviluppo della flotta.

La pandemia, tra periodi di lockdown e riduzioni della portata, ha pesantemente inciso sul traffico passeggeri e nonostante la curva sia in netta ripresa, i biglietti staccati nel 2021 sono stati 1,2 milioni circa, molto inferiori al traffico riferito al 2019, quando i passeggeri trasportati erano stati pari a 1,6 milioni.

"Va sottolineato che il cicloturismo, che si riflette sul servizio di trasporto delle biciclette, presenta un andamento più dinamico, anche in termini di recupero rispetto al periodo pre Covid - ha evidenziato il direttore di Navigazione, Emiliano Zampoleri - Nel 2021 sono state trasportate 24.500 biciclette, in ripresa rispetto alle 20.000 nel 2020, ma ancora lontane dal picco storico di 35.000 unità registrato nel 2019. Il 2022 sembra aprirsi sotto buoni auspici; i dati 2022 rispetto al 2019, termine di confronto non inficiato dall’effetto Covid, registrano a gennaio un incremento del 7% dei passeggeri, pari a 75.335, trend che si conferma a febbraio con 84.000 biglietti staccati. Determinante per capire l’intonazione del 2022 sarà la prossima Pasqua, periodo per cui vi è molta attesa tra tutti gli operatori turistici del lago d’Iseo".

Per sostenere il flusso di viaggiatori è previsto un incremento del 10% dei collegamenti già dal periodo primaverile (nei weekend), mentre restano alcune incognite legate alla capienza, che tutt’ora è ridotta all’80%, e alla variabile meteo, che potrebbe influire sugli spostamenti e sull’arrivo dei turisti stranieri. "Restano invariate le tariffe e per agevolare i viaggiatori consigliamo la prenotazione online", ha concluso Zampoleri.

Investimenti e manutenzioni

La logica degli investimenti guarda al medio-lungo periodo. Negli ultimi quattro anni Navigazione ha realizzato su mandato di Regione e Autorità di bacino un piano di investimenti importante e sistematico pari a 6,7 milioni di euro, che ha interessato le infrastrutture e le motonavi. Gli interventi danno applicazione alle normative in termini di sicurezza, di abbattimento delle barriere architettoniche per l’accesso dei disabili, oltre ad ammodernare le strutture anche in prospettiva di sostenibilità ambientale.

La flotta è composta di 14 navi (di cui 2 al momento non in esercizio) con un’età media di 40 anni, ma con motori quasi del tutto rinnovati e sempre meno inquinanti. "L’assetto attuale è la conseguenza di un’attività costante di revisione e aggiornamento di impianti e finiture, attività orientate alla conservazione e al miglioramento delle prestazioni - ha spiegato il vicepresidente della società, Diego Invernici - L’attività di manutenzione straordinaria negli ultimi cinque anni ha interessato 10 motonavi: in 5 casi è stato installato un nuovo motore di propulsione, negli altri casi si è provveduto alla revisione a zero ore dei motori esistenti. Parimenti si sono svolte manutenzioni straordinarie degli impianti e degli apparati di bordo, delle strutture, degli arredi e delle finiture".

Rinnovo della flotta con motonavi ecologiche

Di fronte all’evoluzione della domanda di trasporto (che ha subito un forte incremento dal The Floating Piers del 2016), di cui la domanda turistica è una componente importante, Navigazione lago d’Iseo ha ricevuto l’incarico da Autorità di bacino e Regione per realizzare degli studi di fattibilità per il rinnovo della flotta che, una volta finanziati, diventano oggetto di gare specifiche.

"È in questo contesto che si colloca lo studio per motonavi con propulsione diesel-elettrica, riferito alla Motonave Predore, che è in fase di valutazione per effettuare i lavori per la rimessa in acqua, e lo studio per motonavi con propulsione completamente elettrica - ha proseguito Invernici - La svolta verso mezzi più green è dettata sia da motivi di sostenibilità ambientale sia da valutazioni economiche".

Su input di Regione Lombardia, Navigazione ha effettuato uno studio di fattibilità per la realizzazione di tre battelli elettrici (per una spesa da 10,4 milioni di euro) da impiegare nel servizio di trasporto sulle tratte brevi, e uno studio di fattibilità per il «refitting» della storica motonave Iseo, in secca dal 2015.

"Si è in attesa della sottoscrizione della convenzione tra il Ministero e la Regione, che dovrebbe riguardare un importo totale di 11,9 milioni di euro, cui seguiranno le attività amministrative necessarie per appaltare le diverse forniture, di cui non è ancora possibile definire i tempi", ha concluso Invernici.