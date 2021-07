Successo per Veicoli Storici ad Orzinuovi

Bagno di folla per Veicoli Storici, l'evento organizzato da Amici dei Motori, che anche ha attirato l’attenzione di curiosi ed appassionati radunatisi in piazza Vittorio Emanuele e piazza Garibaldi per ammirare da vicino tanti veicoli ormai fuori produzione e in alcuni casi dei veri e propri pezzi da museo.

Una manifestazione più che apprezzata quella, di giovedì, che ha registrato negli ultimi anni un crescendo di partecipazione raggiungendo alla sua decima edizione oltre quattrocento iscritti tra auto e moto storiche.