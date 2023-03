Valorizzazione del territorio e, perché no, l'unione tra la valorizzazione i momenti di aggregazione. A Palazzolo sull'Oglio è realtà.

Street food in riva al fiume: aperto il bando

Dopo tre edizioni di successo, l’Amministrazione del sindaco Gianmarco Cossandi, e in particolare l’assessorato al Commercio, ha deciso di aprire per la quarta volta il bando pubblico per lo street food: un bando che quest’anno vede importanti novità, sempre con lo scopo di valorizzare la bellissima passeggiata lungo il fiume Oglio, rendendola disponibile per la movida cittadina.

Infatti, se da un lato il nuovo bando – che si chiuderà lunedì 3 aprile – cercherà come sempre candidati per lo street food (ovvero, le attività di cibo da strada), dall’altro, ora che l’appuntamento è diventato un punto di riferimento sia per i palazzolesi, sia per tante persone attratte in città dall’iniziativa, è tempo di introdurre diverse novità gestionali.

Le novità

In primis, questo bando di gara non avrà più valore annuale, ma pluriennale. Infatti, l’aggiudicatario si vedrà assegnare il servizio con una concessione con validità triennale (2023–2024–2025): un modo per ammortizzare i necessari investimenti e programmare un servizio più stabile, con una migliore calendarizzazione. Infatti, con questo bando tutte le spese vive saranno in capo all’ente aggiudicatario.

Tra queste, il pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico e tutti gli importi delle utenze di energia elettrica; oltre alla spesa per la fornitura e la manutenzione di un numero adeguato di bagni chimici (in aggiunta a quelli presenti nel parco).

Oltre a ciò, saranno in capo all’aggiudicatario anche la stipula di apposite coperture assicurative e le spese degli specifici servizi di vigilanza a tutela dei propri allestimenti e arredi, il cui posizionamento e successivo smaltimento è già in capo all’aggiudicatario. Inoltre, altra novità di quest’anno, al fine dell’aggiudicazione avrà un punteggio migliore chi includerà nella rotazione dell’offerta enogastronomica gli operatori provenienti dal territorio cittadino, a cui l’aggiudicatario potrà fornire i food truck per la loro operatività al parco.

Oltre al fatto che in occasione di eventuali specifici eventi organizzati dall’Amministrazione Comunale, le postazioni dovranno garantire un’offerta adeguata, calibrata ed economicamente calmierata sulla tipologia degli eventi (es. associazioni sportive, famiglie con bambini, ecc.). Non solo. Chi vincerà la gara potrà organizzare la manifestazione enogastronomica, con il coinvolgimento di diversi operatori del settore, che in questi anni si è sempre tenuta in piazzale Papa Giovanni XXIII in concomitanza con la data di inaugurazione del servizio al Parco Fluviale. Un modo, insomma, per rendere stabile anche questo appuntamento, sempre apprezzato nel corso degli anni.

I requisiti

Potranno candidarsi tutte quelle attività che possono agire in qualità di aggregatori e che abbiano mezzi mobili per l’erogazione alimentare – pulmini, furgoncini o altri mezzi mobili attrezzati per la cucina, opportunamente rivisitati e resi attraenti attraverso la verniciatura o il wrapping degli esterni – a ciascuno dei quali sarà assegnata un'area specifica; il numero massimo di veicoli sarà da concordare in base allo spazio disponibile e all’effettiva fruizione da parte del pubblico.

I vincitori si vedranno assegnare l’occupazione di suolo pubblico al parco fluviale per la bella stagione: dovranno fornire un valido servizio di ristoro e dovranno avere cura a loro carico di attrezzare le aree con sedute, tavoli, luci, luminarie e un arredo consono per consentire e favorire al pubblico la sosta e la fruizione del servizio nel rispetto delle norme per la tutela della salute pubblica. Chi si aggiudicherà il servizio potrà avviarlo da maggio a settembre, nella fascia oraria compresa tra le 11 e le 23.30.

L'intervento

Fin dalla prima edizione, la proposta dello street food si è rivelata decisamente vincente per tutti. Grazie ai loro furgoni colorati, ai cibi insoliti e spesso agli spettacoli dal vivo correlati, l’esperienza dello street food è stata altamente attrattiva per il pubblico, sia di Palazzolo, sia da fuori città, permettendo di avere una ricca affluenza di persone in Centro Storico che dal parco fluviale usufruivano della naturale passeggiata fino in piazza Roma e oltre, su entrambe le sponde del fiume, andando così a interessare molto positivamente anche le altre attività commerciali locali. Ora che siamo alla quarta edizione del bando non c’è più motivo di considerare l’esperienza palazzolese dello street food come una sperimentazione agli esordi: ecco perché come Amministrazione abbiamo deciso di modificare il bando, rendendolo da un lato più stringente sull’impegno economico da parte dell’aggiudicatario, ma dall’altro andando a compensare questa novità con un'aggiudicazione pluriennale. Così, per altro, si dà modo tanto allo street food, quanto a noi, di effettuare una programmazione a lungo raggio e non legata a pochi mesi ogni anno: è un vantaggio anche in termini di servizi per la collettività.

Queste le parole dell’assessore al Commercio, Bruno Belotti.