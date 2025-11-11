Storia e tradizioni del territorio: gli alunni di Berlingo accolti da Fontana a Palazzo Lombardia

Storia e tradizioni del territorio: gli studenti di Berlingo accolti da Fontana a Palazzo Lombardia.

A Palazzo Lombardia gli alunni parlano di storia e tradizioni

Gli alunni di due scuole del comune di Berlingo hanno trascorso una giornata davvero speciale, ospiti a Palazzo Lombardia per illustrare al presidente della Regione Attilio Fontana e all’assessore regionale all’Istruzione Formazione e Lavoro Simona Tironi le pubblicazioni realizzate nel corso dell’anno scolastico. Presenti all’evento anche il primo cittadino Fausto Conforti, le insegnanti e la dirigente scolastica Dea Antonelli.

“I ragazzi della scuola Ciapetti di Berlingo – ha commentato l’assessore Tironi – hanno avuto la possibilità di avvicinarsi ed immergersi nel racconto e nelle tradizioni. Il libro è autentico omaggio alle radici e alla memoria della nostra terra. Un testo per chi vuole riscoprire l’anima più vera di Brescia”.

Due volumi

Gli alunni delle classi 5^ A e 5^ B della scuola primaria ‘Karol Woytila’, hanno presentato un libro intitolato ‘I dudes mes de l’an’ (in dialetto locale) e include le storie della tradizione e le ricette di piatti tipici, corredate da disegni elaborati dagli studenti nell’anno scolastico 2022/2023. La particolarità di questa pubblicazione sta nel fatto che i bambini si sono recati nelle Residenze per anziani della zona per raccogliere le testimonianze dirette di chi ha vissuto nell’altro secolo costruendo così un ipotetico ponte generazionale tra nonni e nipoti.

L’altro lavoro, intitolato ‘Storie di una volta’, prodotto dalla stessa scuola primaria, si propone come un audiolibro e raccoglie racconti relativi agli animali ‘da cortile’ che hanno caratterizzato la vita quotidiana di chi abitava nelle cascine di campagna presenti nel territorio di Berlingo. Sono riproposte anche la leggenda di San Martino e gli utilizzi di tutte le parti del maiale, da cui si ricavano anche strumenti di lavoro per i calzolai, come le spazzole.