Stop allo spreco di plastica con la Stoviglioteca: risparmio di oltre 10mila stoviglie

Stop allo spreco di plastica con la Stoviglioteca: in questo modo ottenuto il risparmio di oltre 10mila stoviglie.

Un occhio di riguardo all'ambiente, questo in sintesi, l'obiettivo perseguito dall'iniziativa Stoviglioteca promossa dal gruppo "Amici di Bacco" ( una Cooperativa di Consumo dove i volontari del gruppo intendono rendere il parco un luogo di fruibilità per la cittadinanza, favorendo l'organizzazione di eventi e dedicando attenzione alla pulizia e cura della flora). Il servizio ha preso il via nel 2022 a Rezzato grazie all'iniziativa di Sara e Paola, del gruppo Amici di Bacco.

Come si fa

Per coloro che ne fanno richiesta vengono messi a disposizione due kit da 30 coperti ciascuno. Al loro interno all’interno si trovano: piatti, bicchieri, ciotoline, posate (coltello, cucchiaio, forchetta), 1 ciotola XL, scotch carta e pennarellino. Naturalmente il tutto in plastica Bpa Free lavabile in lavastoviglie. Gli interessati devono versare una cauzione che verrà poi recuperata alla riconsegna delle stoviglie. Queste ultime devono essere restituite perfettamente pulite. A ciò si aggiunge poi una piccola donazione al gruppo Amici di Bacco.