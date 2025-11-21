Stella Verde Michelin all’azienda agricola Il Colmetto.

All’azienda agricola Il Colmetto il riconoscimento

L’azienda agrituristica Il Colmetto di Rodengo Saiano è stata insignita della prestigiosa Stella Verde Michelin, un riconoscimento che premia eccellenza, sostenibilità e un modello virtuoso di agricoltura attenta all’ambiente e al benessere animale.

Le parole di Laura Facchetti

Non sono mancate le congratulazioni da parte della presidente di Coldiretti Brescia Laura Facchetti:

«Questo risultato rende orgoglioso tutto il nostro territorio – ha dichiarato Facchetti – il Colmetto dimostra come l’agricoltura bresciana sappia unire tradizione, sostenibilità e innovazione, portando valore alle comunità e promuovendo un rapporto autentico tra produttori e consumatori».

L’azienda, socia di Coldiretti e Campagna Amica, è anche presente con la vendita diretta al Mercato Agricolo Coperto di Brescia, rappresentando da anni un punto di riferimento per qualità, trasparenza e filiera corta.