Sono iniziati i lavori di manutenzione allo stadio comunale De Rossi. In cantiere le opere per la riparazione dell’anello per l’atletica e per la creazione della nuova pista di salto in lungo omologata Coni. Ma non solo: nuova vita anche per le tribune, dove verranno posizionati delle moderne sedute.

Stadio di Iseo a nuovo: lavori alle piste di atletica e salto in lungo

"A due anni dal primo investimento di 190mila euro, con il quale sono stati riqualificati gli spogliatoi e sono stati realizzati i bagli per disabili, sono finalmente iniziati i lavori grazie ai quali verrà realizzata una nuova pista di salto in lungo e quella di atletica - ha spiegato l’assessore ai Lavori pubblici, Cristian Quetti - Altro intervento importante è la manutenzione straordinaria della copertura tribune, intervento di messa in sicurezza tutt'altro che secondario".

All’anello di atletica esistente verrà applicato un conglomerato bituminoso poiché i costi della gomma sono saliti alle stelle. La somma destinata al nuovo intervento sullo stadio comunale è di 152mila euro, la metà dei quali finanziati grazie a un contributo regionale.

"Iniziati i lavori il 22 agosto, il contratto d'appalto prevede l'ultimazione entro il 21 novembre - ha concluso l’assessore - I lavori sono stati concordati con la società Orsa Iseo al fine di limitare i disagi per gli atleti».

All’esterno dello stadio verrà rifatta anche la recinzione, mentre a breve saranno completati i lavori di rifacimento di via Gorzoni.