Sport e inclusione: incontro in sala civica a Rovato

"Sport e inclusione". Questo il titolo dell’incontro in programma mercoledì 4 dicembre 2024 alle 20.30 nella sala civica del Foro Boario di Rovato, organizzato dall’istituto canossiano Annunciata Cosi.

Una serata che vedrà tra i protagonisti Federico Bicelli, nuotatore bresciano che ha conquistato due medaglie, un oro e un bronzo, alle Paralimpiadi di Parigi 2024. Al suo fianco interverranno Rolando Maran, allenatore del Brescia Calcio e Marco Piovanelli, ex calciatore, e Francesca Trevisan, schiacciatrice del Millennium volley Brescia Serie A2 pallavolo, ma anche due genitori: Roberta Cremaschini, mamma di un alunno di terza media delle canossiane che quotidianamente affronta le sfide nell’ambito sportivo e dell’inclusione; Andrea Erranti, papà di un ex alunno che ha deciso di raccontare la sua esperienza.

"Da tempo ormai la nostra scuola ha l’obiettivo di rendere l’inclusione parte integrante delle nostre giornate. Ogni singolo individuo può collaborare e cooperare per rendere l’inclusione non più l’eccezione, ma la regola; ci rendiamo conto che c’è ancora tanta strada da fare ma nella nostra scuola, a partire dall’infanzia, passando per primaria e secondaria di primo grado, ci impegniamo quotidianamente per renderla un obiettivo reale. Come scuola partecipiamo ormai da qualche anno alle iniziative di Autisminsieme che si occupa di sensibilizzazione e di raccolta fondi per i minori bresciani con disturbo dello spettro autistico, e anche in questa occasione potremo collaborare con il progetto Fiorire tra le spine".