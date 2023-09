Fitness, energia, sport e solidarietà. Sono questi gli ingredienti dell’evento Fess che torna dopo un anno di stop e fa tappa a Rovato.

Sport e inclusione arrivano all'oratorio con Fess

L’appuntamento è fissato domani, sabato, alle 15 all’oratorio San Giovanni Bosco, in via Sant'Orsola, nel cuore di Rovato. L’evento è promosso e organizzato dall’Asd Feel Sport, Insieme fino alla Meta odv in collaborazione con l’associazione Old Rugby Rovato.

La manifestazione promuove la partecipazione attiva allo sport da parte delle persone con disabilità senza renderle oggetto di classificazioni, segregazioni o stereotipi. Ha lo scopo di diffondere la pratica sportiva e di sensibilizzare la cittadinanza allo sport inclusivo. Prevede momenti di incontro, formazione e sport praticato, promuovendo diverse attività sia per persone con disabilità che per normodotati.

Feel sport è una realtà nata nel 2013 dall’idea Gabriel Tamburri, presidente, Mariano Repetto, vice, e Carlo Alberto Bosio, tre ex rugbisti, amici e compagni di squadra; le attività attualmente svolte nella palestra di via Balestrieri 6 a Brescia sono functional training, sport ability, mixed ability rugby e calcio, boccia paralimpica. Nel 2014 ha preso vita il progetto Insieme fino alla Meta, che permette agli atleti in carrozzina di partecipare a gare podistiche e nel 2021 è diventato un’organizzazione di volontariato, guidata da Elena Maranesi, presidente, e Simona Venturini, vice: ad oggi, in più di 100 corse effettuate in tutta la Lombardia, hanno gareggiato oltre 90 atleti in carrozzina e più di 1.500 spingitori.

Gli Old Rugby, guidati da Lino Loda, sostengono attivamente gli "Gnari mixed ability rugby", prima squadra bresciana di questo tipo.

L’evento offrirà la possibilità di praticare tantissime discipline inclusive; sarà attivo lo stand gastronomico a cura degli Old Rugby (e il ricavato andrà a progetti di sport inclusivo). Ingresso libero; info 339.6690951 e 338.8038393.