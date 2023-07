"Spighe Verdi" 2023: Ome è il primo comune bresciano di sempre ad ottenere il riconoscimento

"Spighe Verdi" 2023: il riconoscimento al comune di Ome.

"Spighe Verdi" 2023: Ome ottiene il prestigioso riconoscimento

Il Comune di Ome ha ottenuto il riconoscimento “Spighe Verdi” 2023 grazie alle sue politiche di sviluppo rurale sostenibile. Spighe Verdi è un programma nazionale della Foundation for environmental education (l’organizzazione che rilascia nel mondo il riconoscimento Bandiera Blu per le località costiere) pensato per i Comuni rurali che scelgono strategie di gestione del territorio virtuose, che giovino all’ambiente e alla qualità della vita dell’intera comunità. La fondazione ha condiviso con Confagricoltura alcuni indicatori, in grado di fotografare le politiche di gestione del territorio e indirizzarle verso criteri di massima attenzione alla sostenibilità. Tra questi ci sono la partecipazione pubblica, il corretto uso del suolo, la presenza di produzioni agricole tipiche, la sostenibilità e l’innovazione in agricoltura, ma anche la qualità dell’offerta turistica, la gestione dei rifiuti e la cura dell’arredo urbano.

Modalità di partecipazione

Il Comune, per ottenere la certificazione e il marchio Spiga Verde, si è autocandidato, seguendo un protocollo in cui è prevista la rispondenza a criteri contenuti in diverse aree tematiche (acqua, energia, agricoltura, rifiuti, assetto urbanistico, tutela del paesaggio ecc.). La candidatura è volontaria e gratuita e viene valutata da una commissione di valutazione nazionale che riunisce esperti provenienti da diversi enti pubblici e privati.

Sono 72 i Comuni in Italia che hanno ottenuto il riconoscimento; in Lombardia sono solo due: Ome (primo bresciano di sempre) e il riconfermato Sant’Alessio con Vialone (Pavia).