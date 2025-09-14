Sorpresa nel bosco: il fungaiolo di Chiari trova un’enorme colonia di porcini

L'esperto: "Sono scoperte che capitano raramente nella vita, a volte mai, e da grande appassionato di botanica e di micologia mi sono veramente emozionato"

A volte sono proprio le situazioni più comuni a celare delle sorprese inaspettate, come testimoniato dall’esperienza avuta dal clarense Ermanno Pederzoli lo scorso venerdì.

L’uomo, ben conosciuto nella comunità di Chiari per essere stato titolare della «C.M.P». e consigliere comunale per diversi anni, si trovava nei pressi della sua seconda casa (nella zona della Lunigiana) per una delle sue consuete esplorazioni in cerca di funghi, quando ha rilevato una colonia “da record”. E non di funghi qualsiasi, ma di «Boletus edulis», il porcino per eccellenza, soprannominato «il re dei funghi» proprio per il suo sapore squisito.

Dieci porcini tutti insieme

“Sono scoperte che capitano raramente nella vita, a volte mai, e da grande appassionato di botanica e di micologia ero veramente emozionato – ha dichiarato – In poco meno di un metro quadro vi era un agglomerato di più di dieci esemplari, uniti in un solo gambo, una situazione che non mi era mai capitato di vedere: ho registrato un video e l’ho subito mandato a Carlo Papetti, amico ed esperto micologo, che ha confermato la preziosità della scoperta”.

Un orgoglio non da poco, per un uomo che vede “nel bosco la sua cattedrale”: la dimostrazione che la passione, se sostenuta dalla curiosità, può riservare grandi soddisfazioni.

“Il mio è un hobby, non ho mai venduto un fungo in vita mia – ha aggiunto Pederzoli – Ogni mese il bosco presenta le sue varietà, e non si sa mai cosa ci si può trovar davanti, trovo che in questo stia la sua bellezza: e questa volta, è il caso di dirlo, la fortuna ha voluto proprio ripagarmi dei miei sforzi”.