Un aiuto alle famiglie, o più nello specifico, alle mamme con figli piccoli o in attesa. Anche a Pontoglio sono arrivati i parcheggi rosa.

Sono arrivati i parcheggi rosa a prova di bimbi

Nell’ambito di una politica di sostegno alla famiglia e di miglioramento della qualità della vita, come Amministrazione, grazie alla richiesta di contributo fatta al Ministero, installeremo nei luoghi sensibili del territorio comunale dodici parcheggi rosa, destinati a donne residenti o domiciliate nel Comune di Pontoglio, in stato di gravidanza e/o alle neo mamme con figli fino a due anni di età.

E' quanto ha spiegato la Giunta del sindaco Alessandro Pozzi negli scorsi giorni.

12 parcheggi in zone sensibili

I dodici parcheggi rosa sono stati realizzati in luoghi sensibili e di maggior utilizzo dalle neomamme e dai neonati. Si tratta del parcheggio di via Piave, adiacente ambulatorio pediatrico (2 stalli), via G. B Orizio, nella zona ambulatorio dottor Frigeni, il parcheggio di vicolo Banzolini, via Industria, nei pressi della farmacia, via Don Ettore Merici (a lato delle scuole medie), al cimitero, in via Fleaming, nella zona del mercato in via Matteotti e in quella del supermercato in via Achille Grandi (2 stalli).

L'intervento del sindaco

L’installazione di questi parcheggi dedicati è stata effettuata nelle settimane scorse, si concentra dove sono situati i maggiori punti di interesse e dove, visto l’afflusso di persone, poteva capitare di dover parcheggiare leggermente più distanti per svolgere le faccende quotidiane di una famiglia. Questa decisione nasce con l’idea di avere un occhio di riguardo per le donne in stato di gravidanza e le neo mamme, scelta fatta a tutela e vantaggio di donne che spesso farebbero fatica a spostarsi in tutta comodità, e perché no, anche di buon auspicio per la nascita di nuovi cittadini pontogliesi. Inoltre, l’iniziativa "parcheggi rosa" vuole essere un progetto di mobilità solidale e di prevenzione per la salute delle donne e per il nascituro. Crediamo che questa iniziativa possa essere gradita e una valida alternativa per incrementare anche la microeconomia del nostro territorio, dando la possibilità alle mamme di acquistare sul nostro territorio senza la necessità di spostarsi altrove».

Questo le parole del sindaco Pozzi. Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio di Polizia Locale.