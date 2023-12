Sono 45 le candeline per i volontari del 118

Il Gruppo del 118, presieduto da Rosino Raccagni, è un’istituzione a Pontoglio. Domenica scorsa ha tagliato un altro importante traguardo.

Un traguardo invidiabile, celebrato nel migliore dei modi: implementando il proprio parco mezzi per poter fare ancora di più del bene. Il gruppo dei volontari del 118 di Pontoglio ha spento, domenica, ben 45 candeline.

Già sabato, i volontari di arancio vestiti, erano presenti in piazza con il loro banchetto, ma il clou dei festeggiamenti ha avuto luogo domenica. Attualmente il gruppo conta oltre una sessantina di volontari e un totale di 6 mezzi.

Dopo la Messa, infatti, don Simone Migliorati ha benedetto i nuovi mezzi del sodalizio guidato da Rosino Raccagni. Si tratta di due Doblò, un nuovo furgone e una Micra che permetteranno di eseguire i propri servizi ancor meglio. Infine, per celebrare l’importante traguardo, non è mancato il pranzo sociale ai Prati Verdi.

Non è mancato l'intervento del sindaco, Alessandro Pozzi:

In qualità di sindaco, ma anche a nome di tutta l’Amministrazione comunale e della cittadinanza, non posso che dirmi molto orgoglioso di questo gruppo sempre presente e attento alla salute e alle esigenze del nostro territorio e non solo. Si tratta di una realtà molto numerosa e lungimirante: tutti gli anni, infatti, organizzano corsi di formazione che vedono nascere nuovi volontari e, allo stesso tempo, continuano a fornire assistenza. Il traguardo del 45esimo anniversario è sicuramente invidiabile e meritatissimo. Auguro loro di poter lavorare insieme, e per il bene della nostra comunità ancora per altri 45 anni anni, anzi, di più.