Solidarietà per famiglie e anziani: in campo il comune

Solidarietà per famiglie e anziani

Un nuovo protocollo d'intesa per la solidarietà per famiglie e anziani. A siglarlo l'Amministrazione comunale di Nave congiuntamente alle organizzazioni sindacali a seguito dell'esigenza di sostegno a favore dei più fragili e in condizioni di autosufficienza.

Non solo

Non si tratta della prima iniziativa a favore di famiglie e anziani: tra le ultime messe in campo quella attuata tra maggio e giugno legata alla riduzione della Tari ed esonero. 94 le domande che sono state accolte, erogati oltre 9.300 euro. Successivamente sono stati oltre 59mila euro i contributi economici erogati alle famiglie. A questi si aggiungono oltre 7mila euro per il sostegno tramite occupazione e oltre 8mila per incentivare la presenza attiva degli anziani sul territorio.