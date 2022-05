Croce rossa, Camunia soccorso e Guardia costiera ausiliaria in campo per la sicurezza di bagnanti e natanti.

É stata siglata da Regione Lombardia e da Autorità di bacino Lacuale dei laghi Iseo, Endine e Moro la convenzione triennale (valida fino al 2024 compreso) per garantire la sicurezza dei naviganti e per l'organizzazione del servizio di pronto intervento, soccorso e vigilanza per l'estate.

Siglata la convenzione con tre associazioni per la sicurezza sul lago

Le tre realtà in campo per la sicurezza del Sebino sono il comitato di Bergamo della Croce rossa italiana, l’associazione di volontari di Protezione civile della Valle Camonica e Alto Sebino Camunia Soccorso e la Guardia costiera ausiliaria di Sarnico.

"Questa convenzione permetterà di fornire un servizio per garantire la sicurezza di natanti e bagnanti sull'area del lago d'Iseo – ha sottolineato Gloria Rolfi, direttore dell'Autorità di bacino – Il lavoro delle associazioni partirà a giugno, presumibilmente nel primo fine settimana disponibile, e si protrarrà fino a tutto il mese di settembre. La Guardia costiera è già attiva dal mese di maggio. Ogni sodalizio garantirà un servizio di 180 ore, distribuite tra i weekend e le giornate festive".

La Cri, che ha posizionato la propria imbarcazione al porto di Predore, e la Camunia soccorso di stanza a Carzano di Montisola metteranno a disposizione i propri operatori abilitati al soccorso sanitario e ad operare in acqua, l'idroambulanza, il Dae, l'ossigeno, la barella spinale e gli zaini di soccorso, la radio per i collegamenti e la moto d'acqua. I volontari della Gca presteranno servizio in campo formativo e informativo tra i bagnanti e nelle aree lido del basso Sebino.