Palazzolo sull'Oglio

Un progetto per il quale il Comune ha potuto contare su un contributo ministeriale molto importante: 260mila provenienti dallo Stato.

Una riqualificazione energetica che ha interessato una delle principali scuole cittadine: le medie Martin Luther King di via Dogane, a Palazzolo sull'Oglio, nel quartiere di Mura.

Si abbatte il consumo energetico alla scuola King di via Dogane

Si è concluso l’intervento da 306mila euro, varato dall’Amministrazione del sindaco Gabriele Zanni, il cui cantiere era stato avviato a inizio di settembre. Un progetto per il quale il Comune ha potuto contare su un contributo ministeriale molto importante. Si tratta di 260mila provenienti dallo Stato: fondi che il Ministero dell’Interno ha messo a disposizione per interventi sugli edifici pubblici e che la Giunta Zanni ha scelto appunto di destinare al rifacimento parziale della copertura della scuola media King di via Dogane.

In particolare il Comune ha ideato un progetto specifico per rinnovare le coperture ormai datate delle parti dell’immobile ospitanti le aule, prevedendo nuovi pannelli metallici, contenenti materiali termoisolanti, in grado di migliorare quindi anche il comfort ambientale delle zone di intervento, garantendo aule più calde d’inverno e più fresche d’estate, e riducendo i costi energetici della scuola. L’intervento realizzato anticiperà ulteriori lavori di efficientamento energetico del plesso King di via Dogane, in particolare il rivestimento con un sistema a cappotto, già previsti nel prossimo Programma Triennale dei Lavori pubblici.