Settimana Mondiale dell'Immunizzazione: vaccinazioni a Lonato e Leno

Da lunedì 24 a sabato 29 aprile 2023 si svolgerà la Settimana Mondiale dell'Immunizzazione.

Settimana Mondiale dell'Immunizzazione: le campagne di vaccinazione

Un’importante iniziativa che mira a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza delle vaccinazioni per prevenire le malattie infettive. Durante questa settimana, nei punti vaccinali messi a disposizione di ASST del Garda, Hub di Lonato e L’Hub di Castelletto di Leno, verranno organizzate campagne di vaccinazione ad accesso libero per tutte le età dalla fascia pediatrica agli adulti, con particolare attenzione agli operatori sanitari, ai soggetti fragili con patologie croniche e soggetti di qualunque età mai vaccinati e aventi diritto alla vaccinazione gratuita per età, per condizione di rischio o per status previsto dal piano vaccinale regionale di prevenzione vaccinale.

Vaccinazioni ad accesso libero

Nella settimana dedicata alle vaccinazioni ad accesso libero saranno offerte gratuitamente anche: MPRV (Morbillo-Parotide-Rosolia-Varicella) dTpa (Difterite-Tetano-Pertosse) In particolare, si promuoveranno anche la vaccinazione contro le infezioni di: papillomavirus, per la popolazione femminile di età compresa tra i 18-26 anni, nate dalle 1997 in poi, e alla popolazione maschile e femminile tra gli 11 e 18 anni, nati dal 2006, non ancora vaccinati.

Per l’herpes zoster, per tutti i soggetti mai vaccinati prima nati tra 1952 al 1958 compresi ed alcune categorie a rischio e di pneumococco, per tutti i soggetti nati tra 1952 al 1958 compresi ed alcune categorie a rischio. Tre patologie che possono essere prevenute grazie alla vaccinazione. L’obiettivo di questa iniziativa è quello dii raggiungere una popolazione sempre più protetta dalle malattie infettive.

Giorni e orari di apertura

Gli Hub vaccinali di Lonato e Castelletto di Leno saranno aperti: il 24-26-27-28 Aprile dalle 14 alle 18 e il 25 e 29 Aprile dalle 9 alle 16 Per qualsiasi informazione rivolgersi al proprio Medico di Medicina Generale.