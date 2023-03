Si sono rimboccati le maniche per ripulire dai rifiuti abbandonati dagli incivili via Sebina e i parcheggi del Monastero di San Pietro in Lamosa. Provaglio promuove l’ecologia coinvolgendo la comunità attraverso giornate dedicate alla pulizia del paese.

Sessione di plogging per ripulire le vie di Provaglio

Ploggers, Gev e volontari, armati di pinze e sacchetti, hanno raccolto e differenziato il materiale ed è a loro che è andato il ringraziamento dell’Amministrazione comunale. Non solo hanno aderito alla giornata ecologica organizzata dalla Comunità montana, hanno anche organizzato un secondo appuntamento per coinvolgere i bambini, oltre che i grandi.

La sessione di plogging è stata organizzata dall’associazione Plogging Kids Franciacorta in collaborazione con Aquagold proprio in occasione delle Giornate mondiali dell'acqua e del riciclo. La giornata è anche registrata come tappa del Giro d'Italia di Plogging 2023. Il materiale raccolto è stato in parte riciclato tramite divertenti laboratori, per un pomeriggio dedicato all'ecologia e alla salvaguardia dell'ambiente.