Servizio di Continuità Assistenziale Pediatrica al via nella Casa di Comunità di Chiari.

Al via il Servizio di Continuità Assistenziale Pediatrica

Sarà avviato a partire dal prossimo 7 giugno il Servizio di Continuità Assistenziale Pediatrica nella sede della Casa di Comunità di Chiari, in piazza Martiri della Libertà 25. Tale servizio è rivolto a bambini e ragazzi da 0 a 14 anni e consente di dare continuità alle prestazioni erogate dal Pediatra di Famiglia durante la settimana.

La Continuità Assistenziale Pediatrica (ex Guardia Medica) sarà attiva il sabato, escluso festivi, dalle 9 alle 14 (nel mese di agosto dalle 9 alle 12) e l’accesso avverrà esclusivamente su appuntamento telefonico attraverso il numero europeo armonizzato 116117 che fornirà le indicazioni necessarie all’utente. Il Servizio non prevede l’erogazione di certificazioni e prescrizioni che non siano strettamente attinenti al caso clinico direttamente visitato in ambulatorio.

Rimane parallelamente attivo il servizio di Continuità Assistenziale, tutti i giorni dalle 2 alle 8, e nei giorni prefestivi e festivi 24 ore su 24.

Parole di grande soddisfazione

"Esprimo grande soddisfazione per l’attivazione della Continuità Assistenziale Pediatrica presso la Casa della Comunità, un passo importante che conferma il nostro impegno nel garantire ai cittadini un luogo di riferimento accessibile, dove i più piccoli e le loro famiglie possano trovare sempre ascolto, servizi e cura., ha commentato Andrea Ghedi, Direttore Sociosanitario ASST Franciacorta.

