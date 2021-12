Servizio civile, la Riserva Naturale Torbiere del Sebino seleziona due volontari

Opportunità per i giovani

Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le 14 del 26 gennaio 2022.

La Riserva Naturale delle Torbiere del Sebino aderisce al progetto di Servizio Civile Universale 2022 in collaborazione con Area Parchi di Regione Lombardia, selezionando studenti che saranno inseriti nello staff in qualità di volontari.

Nuovo Patto Verde

Il filo conduttore del progetto è legato al programma “Green New Deal dei giovani (letteralmente, Nuovo Patto Verde): un anno per la cultura, l'educazione ambientale, la cura”, fondato sulla sensibilità ambientale in materia di clima, risorse e giustizia sociale. La Riserva, in particolare, ricerca 2 giovani volontari, da inserire presso l’ufficio amministrativo dell’Ente e presso il Centro Accoglienza Visitatori, nell’ambito del seguente progetto della durata di 12 mesi:

Scuola a cielo aperto e attivatori citizen science

Le attività previste sono molto variegate e coinvolgono sia aspetti comunicativi (educazione ambientale, promozione culturale, turismo sostenibile), che interventi sul territorio (monitoraggi ambientali, Citizen Science, piccole manutenzioni). Per avere una visione più dettagliata del progetto, è possibile consultare il bando, la sintesi del progetto, le sedi e il testo integrale. Il progetto ha una durata di 12 mesi e prevede che possano candidarsi giovani volontari con un’età compresa tra i 18 e 28 anni. Si ricorda che è possibile presentare una sola domanda di partecipazione, per un unico progetto ed un'unica sede.

Come fare?

Gli aspiranti volontari dovranno presentare domanda di partecipazione esclusivamente in modalità on line attraverso la piattaforma DOL (https://domandaonline.serviziocivile.it), in cui è possibile autenticarsi tramite SPID o apposite credenziali. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le 14 del 26 gennaio 2022. Per maggiori informazioni visita i siti web: www.areaparchi.it, www.torbieresebino.it oppure scrivere a: areaparchi@parconord.milano.it e info@torbiere.it.