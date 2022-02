Sentieri in sicurezza, proseguono gli interventi nel comune di Gussago

Territorio

Sistemato il sentiero numero cinque.

Non si ferma il lavoro di pulizia e manutenzione e di messa in sicurezza dei sentieri del comune di Gussago.

Sentiero numero cinque

In prima linea i volontari di Protezione civile i quali, in questi ultimi giorni, si sono concentrati sulla sistemazione del sentiero numero cinque del reticolo di camminate sui colli del territorio. Si tratta, in particolare, del tratto panoramico che collega il Batoccolo con l'edificio della Tesa di Sopra per poi scendere verso Navezze. Chiunque volesse prendere parte alle spedizioni o anche solo per ricevere maggiori informazioni sulle attività del gruppo può inviare una mail all'indirizzo: grupposentierigussago@virgilio.it.