Seniga: oltre cento ciclisti per la Festa dell’acqua.

Più di cento ciclisti sono partiti questa mattina (domenica 7 giugno 2026) per l’evento organizzato da laboratorio Fiume Mella in collaborazione con il comune di Seniga per la promozione del fiume.

Un grande successo, una Gravel BiciMella di 75 chilometri intitolata “La magia dell’acqua” con un percorso che lambirà l’Oglio, il Mella e il fiume Chiese per concludersi al santuario della Comella.

“Parte del processo di sensibilizzazione – ha dichiarato Dario Selleri dell’organizzazione e rappresentante di Legambiente – che stiamo affrontando per il contratto di fiume”.