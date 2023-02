Un’esperienza unica. Frutto di un grande lavoro. Svolto con impegno, dedizione, attenzione e passione. Lunedì 30 e martedì 31 gennaio 2023 sono stati premiati a Roma, in Senato nel corso di due giornate di studio e formazione, i ragazzi dell’IIS Einaudi di Chiari che, insieme ai compagni dell’IS Galiani di Napoli, sono risultati fra i 14 vincitori del concorso "Senato Ambiente" per l'anno scolastico 2021-2022.

"Senato Ambiente": prima classificata la 5^A Cat dell'Einaudi

L’iniziativa, «nata al fine di promuovere tra i giovani i valori della tutela e della sostenibilità ambientale», prevede che gli studenti individuino una questione di interesse ambientale sui cui ritengono sia opportuno intervenire, svolgano in classe e sul territorio un’attività di approfondimento e analisi nelle forme dell’indagine conoscitiva, e predispongano un documento conclusivo che inquadri il problema e riepiloghi il lavoro svolto, mettendo in luce le considerazioni effettuate e le proposte eventualmente maturate. Ad accompagnare gli studenti c’erano la dirigente Vittorina Ferrari, che si è detta molto orgogliosa dei suoi alunni, e la docente Sabrina Corsini.

L’indagine conoscitiva

«Impatto ambientale dell'industria Caffaro sul territorio di Brescia», con particolare riguardo allo stato attuale della messa in sicurezza del sito, delle urgenze persistenti e della riqualifica del sito industriale è l’argomento del lavoro svolto dai ragazzi dell’attuale 5^A Cat. Gli studenti, nello specifico, ha analizzato l’intera questione, riportando il quadro sommario dei prodotti di scarto dell’industria Caffaro (dal 1906 al 2001) con i dati principali riguardanti i Pcb, cloro e metalli pesanti, ma anche i cenni sulle normative a riguardo delle tollerabilità ambientali, la sintesi dei principali elementi emersi nel corso delle audizioni, sopralluoghi e questionari sociali e, infine, le proposte progettuali.

Il soggiorno nella Capitale

Nella giornata di lunedì 30 gennaio, gli studenti sono stati accolti dal personale dell'Ufficio Comunicazione istituzionale e hanno seguito la visita guidata di Palazzo Madama. Successivamente si sono recati in un'aula di Commissione, dove hanno incontrato Massimo Martinelli, consigliere parlamentare anziano del Servizio dei Resoconti e della Comunicazione istituzionale. Martinelli, dopo essersi complimentato per i progetti e i video realizzati dagli studenti, li ha poi accompagnati in un percorso alle origini della Costituzione, ma anche dentro il Parlamento e il Senato, analizzandone insieme a loro le principali funzioni (legislativa, di indirizzo e di controllo) assegnategli dall'architettura costituzionale italiana.

Invece, il martedì, la giornata in Senato è iniziata con la visita della Sala della Costituzione a Palazzo Giustiniani. Poi, in un'aula di Commissione, le classi hanno incontrato Rosella Di Cesare, capo dell'Ufficio di segreteria della IX Commissione permanente, che si è confrontata con docenti e studenti sui loro progetti e sulle modalità di svolgimento delle indagini da parte dei due Istituti scolastici. Di Cesare ha evidenziato come, partendo da temi simili, «la riqualificazione di aree industriali dismesse, le indagini abbiano poi inquadrato correttamente le diverse peculiarità delle due situazioni, conducendo le indagini conoscitive utilizzando tutti gli strumenti a disposizione delle Commissioni parlamentari e giungendo infine all'elaborazione di progetti e proposte approfonditi e appropriati». Al termine dell'incontro non è mancato un dialogo, vivace e partecipato, tra la dottoressa, gli studenti e gli alunni delle due scuole coinvolte.

Nella seconda parte della mattinata le classi di Chiari e di Napoli hanno ricevuto un breve saluto dal vice presidente del Senato Gian Marco Centinaio, che ha espresso viva soddisfazione nel ricevere a Palazzo Madama i giovani coinvolti nelle iniziative organizzate dal Senato, ringraziandoli per l'impegno con cui si sono adoperati nello svolgimento del concorso. A seguire ha avuto luogo l'incontro con i senatori Alfredo Bazoli, Ada Lopreiato, Simona Petrucci, Manfredi Potenti ed Elena Sironi, ai quali sono stati presentati i progetti realizzati dai due Istituti scolastici. Dopo le introduzioni da parte dei docenti presenti, hanno preso parola gli alunni che hanno fatto un resoconto dei loro progetti. I senatori presenti hanno espresso grande interesse per il lavoro, complimentandosi per l’impegno e, dopo i saluti e i ringraziamenti delle dirigenti scolastiche presenti, la Ferrari per Chiari e Antonella Barreca per l’istituto napoletano, c’è stata la consegna degli attestati di merito agli studenti e una targa a riconoscimento del lavoro dei due istituti scolastici.

Il racconto dei ragazzi

Tutto è iniziato più di un anno fa. Succede all’improvviso. Sembra una strada qualsiasi a prima vista, anche se senti fin da subito un’energia particolare. A noi è successo con un bando del Senato della Repubblica l’anno scorso: chiedeva di interessarsi dell’Ambiente del proprio territorio per comprenderlo più a fondo e proporre al Senato una relazione conoscitiva. Studiando geopedologia avevamo affrontato il tema delicato della risorsa idrica e con l’insegnante di lettere avevamo avuto occasione di parlare dell’impatto dell’industria Caffaro a Brescia. Una serie di incroci si stavano allineando e così è sulla Caffaro che ci siamo soffermati, nel desiderio di riportarne la questione in Senato. Lo storico e giornalista Marino Ruzzenenti ci ha guidato nei primi passi dell’indagine per capire tutta la rete di contatti che avremmo potuto attivare, abbiamo studiato i suoi testi, incontrato i contadini colpiti dall’inquinamento delle loro terre e del loro sangue, i cittadini. Abbiamo incontrato Associazioni (Parzanini di Legambiente), sindaci dei paesi coinvolti fra cui Passirano nella persona del sindaco Pasini Inverardi. Ci siamo confrontati costruttivamente con l’ex assessore all’Ambiente del Comune di Brescia Miriam Cominelli. Abbiamo realizzato sopralluoghi. Scritto e riscritto verbali. Progettato soluzioni. Infine il nostro lavoro è stato premiato: il 30 ed il 31 gennaio siamo stati ospiti a Roma e -in Commissione parlamentare prima e poi in un confronto diretto coi senatori poi- abbiamo avuto modo di confrontarci sul tema Caffaro portando la nostra risoluzione e i nostri fogli di progetto. Ora speriamo diventino oggetto di attenzione anche per l’amministrazione di Brescia. La partecipazione diretta alla vita delle nostre Istituzioni è stata molto importante e la Bellezza delle nostre Sedi Parlamentari, in tutta la loro portata storica, ci ha lasciato col fiato sospeso. Ci siamo sentiti piccoli e nello stesso tempo importanti. In uno scambio attento e rispettoso, abbiamo interagito direttamente con alcuni senatori come gli onorevoli Centinaio Gian Marco, Bazoli Alfredo, Petrucci Simona, Lopreiato Ada, Manfredi Potenti e Sironi Elena. Tutti si sono dimostrati interessati e hanno apprezzato il nostro lavoro. Nel viaggio a Roma ci hanno accompagnato la preside Vittorina Ferrari e la nostra insegnante Sabrina Corsini, che ci ha anche guidato nei percorsi di ricerca, insieme ai professori Maffoni Gianpaolo e Bertelli Gianbattista e tutto il consiglio di classe. La dottoressa Michela Fonte, responsabile dell’Ufficio Comunicazione istituzionale del Senato della Repubblica ci è sempre stata vicina, disponibile per ogni chiarimento. Ora stiamo gioendo di un’esperienza che porteremo tutta la vita con noi e che ci ha fatto capire che quando diamo il meglio di noi siamo davvero «dei grandi».

I ragazzi della 5^A Cat

Ecco le fotografie