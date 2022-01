Sei in quarantena e non puoi recarti in biblioteca? No problem i libri arrivano a casa...in bicicletta

servizio a domicilio

La sana abitudine di leggere non può conoscere restrizioni.

I libri arrivano a casa...in bicicletta.

L'iniziativa

Il tutto grazie all'iniziativa promossa dalla biblioteca di Cellatica La biblioteca in bicicletta. Un'idea nata pensando a chi si trova in stato di quarantena per Covid-19. La consegna dei libri precedentemente prenotati (solo su prenotazione telefonica) avviene il giovedì dalle 10 alle 12. I libri verranno poi riconsegnati dai soggetti richiedenti direttamente in biblioteca al termine dello stato di quarantena.

Le raccomandazioni del bibliotecario

Da parte del bibliotecario Roberto alcune preziose raccomandazioni rivolte agli utenti:

Ricordati a casa di non bagnarti le dita con la saliva per voltare le pagine, non tossire né starnutire sui libri.

In quarantena

Al rientro ogni libro verrà posto in stato di quarantena, pertanto non potranno essere resi disponibili prima che siano trascorsi sette giorni.