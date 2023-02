"Scuola genitori" al via il ciclo di tre incontri rivolti alla comunità educante, la prima serata è stata un successo.

"Scuola genitori", l'inaugurazione

Cambia nome ma non la sostanza: non più "Sostegno alla genitorialità" ma "Scuola genitori, ormai alla settima edizione e, ha inaugurato ieri (giovedì 9 febbraio 2023) con un incontro tenuto dal dottor Daniele Novara presso il cinema Aurora nell'oratorio Don Bosco di via Cavour 27 a Pavone del Mella, non solo per dare valore ad una importante realtà cittadina, ma anche per avere lo spazio per ospitare tutti e fornire un servizio di baby sitting grazie alla presenza dell’educatrice Michaela Sommariva.

L’incontro, dalle 20.30 alle 22.30, ha avuto come tema Scuola e famiglia: un’alleanza strategica, è necessario creare un’alleanza educativa tra scuola e famiglia che sappia creare una comunità educante condivisa, dove i ruoli reciproci siano rispettati.

I prossimi incontri

Gli altri due incontri si svolgeranno nel centro polivalente Giovanni Paolo II, piazza Umberto I, sempre dalle 20.30 alle 22.30, giovedì 2 marzo 2023 con Vanja Paltrinieri, pedagogista e formatrice del Centro Psico Pedagogico, sul tema I bulli non sanno litigare: come insegnare ai ragazzi a vivere con gli altri e a rispettarli, i bulli non sano litigare perché non sono stati educati al conflitto, questa visione ci aiuta a orientarci nel vasto mondo dei comportamenti non funzionali e soprattutto a trovare nuovi strumenti per contrastarli.

L’incontro che chiuderà la rassegna si svolgerà giovedì 23 marzo 2023 con Massimo Lussignoli sul tema Il ruolo educativo del padre: la figura educativa del papà ultimamente è in crisi e le conseguenze sono rilevanti per la crescita e lo sviluppo dell’autonomia dei bambini e ragazzi, la questione è come aiutare i nuovi padri a sviluppare un’azione educativa più specifica che superi i modelli passati ed eviti anche la confidenza eccessiva.

Ogni incontro è libero e gratuito, per ogni informazione si può contattare Valentina Meneghel al 392 417 96 19 o scrivendo a meneghelvalentina@gmail.com. La dirigente dell'Istituto Comprensivo di Pralboino Michela Dall'Asta ha deciso che i suoi insegnanti che parteciperanno a queste serate potranno ricevere crediti formativi.