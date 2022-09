Scuola e Covid-19: il comune adotta misure anti assembramento

Covid e scuola, l'attenzione è ancora alta.

Don Milani

Nel comune di Nave è stata emessa un'ordinanza valida fino alla fine dell'anno scolastico, firmata dal comandante della Polizia Locale Paolo Manni nella quale vengono elencate una serie di misure volte a prevenire il rischio di nuovi contagi. In particolare l'Amministrazione comunale congiuntamente alla dirigenza scolastica hanno deciso di trasformare in spazi pubblici alcune zone dei plessi scolastici Don Milani, la zona di fronte a via Brescia 20, l'entrata di via S. Costanzo e Anna Frank di via Ventura Strada prima 7. Ciò durante i giorni di scuola dalle 8.10 alle 8.25; dalle 12.25 alle 12.40; dalle 13.40 alle 13.55 e dalle 15.55 alle 16.10.

Borsellino e Falcone; Galileo Galilei

Per il plesso scolastico di via San Marco 26 le misure saranno applicate dalle 7.40 alle 7.55 e dalle 12.55 alle 13.10; per il plesso di via Don Giacomini 12 sarò il parcheggio interno sul retro della scuola ad ospitare l'entrata e l'uscita degli studenti e questo dalle 7.40 alle 7.55; dalle 12.55 alle 13.10 e dalle 13.55 alle 14.10.

Motivazioni

