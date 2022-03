Urago d'Oglio

Presenti per l'occasione diverse Penne nere non soltanto locali ma anche provenienti dai paesi limitrofi.

E' stato inaugurato questa mattina, domenica 27 marzo, il monumento all'Alpino nel piazzale del cimitero, dedicato al milite ignoto.

Scoperto e inaugurato il monumento all'Alpino

Era fissato per le 9 il ritrovo a Urago d'Oglio e, nonostante il cambio dell'ora non è mancata l'affluenza. Alla presenza di numerose persone, nel piazzale del cimitero è stato scoperto il monumento all'Alpino. Dopo l'alzabandiera c'è stata la "rivelazione" ufficiale. Il monumento si colloca nel medesimo luogo che, solo lo scorso anno, era stato intitolato al milite ignoto e oggi si va ad arricchire con il nuovo monumento delle Penne nere. Il suolo è stato concesso dall'Amministrazione del primo cittadino Gianluigi Brugali mentre sono stati gli stessi alpini a fare tutto il resto. Il monumento è stato realizzato dall'artista Pietro Ricci e dai suoi allievi.

Presenti alla mattinata oltre al gruppo di Urago anche numerose Penne nere dei paesi circostanti tra cui Pontoglio, Brescia, Coniolo, Ospitaletto, Bergamo, la Protezione civile di Urago, la scuola Lograto l, il corpo bandistico di Pontoglio e altre associazioni pontogliesi. Accorsi anche diversi cittadini, rappresentanti, le Forze dell'ordine e i membri della parrocchia.

Non sono mancati i discorsi: nel corso della mattinata è intervenuto il capogruppo degli Alpini di Urago, Armando Carrara, che ha ringraziato l'artista e tutti gli alpini, ma anche il sindaco Brugali per un saluto, ma soprattutto non è mancato l'intervento del presidente della sezione di Brescia, Gian Battista Turrini.