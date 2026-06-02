Scontro sulla messa in sicurezza di viale Italia

Con orgoglio e fermezza la lista Progetto Verola Nuova ha rivendicato l'”idea” della ristrutturazione e della messa in sicurezza di viale Italia a Verolanuova.

“La messa in sicurezza di viale Italia è una nostra idea”

“La Giunta cerca di appuntarsi quest’opera al petto come una medaglia, ma in realtà è il segno della sua incoerenza”.

Non ha dubbi il capogruppo Massimo Tolettini che ha voluto mettere i puntini sulle “i”.

“Nel 2024 la nostra civica aveva presentato un’interrogazione con la quale aveva chiesto proprio di mettere in sicurezza viale Italia, proponendo un elenco dettagliato di opere che ritenevamo indispensabili in una strada che per anni era stata ignorata – ha spiegato il consigliere, sottolineando i problemi di illuminazione e il passaggio pedonale poco sicuro – Dato l’immobilismo dell’Amministrazione, avevamo portato il documento per sottolineare l’importanza dell’intervento alla luce del fatto che questo viale collega aree sportive, scolastiche e commerciali”.

La proposta non era stata accettata.

“La risposta che ci siamo sentiti dare in sede consiliare a inizio 2025 è stata quella dell’infattibilità dell’opera – ha continuato Tolettini – Questo perché le dimensioni della carreggiata non lo avrebbero consentito. Di conseguenza oggi, alla luce del fatto che l’opera è stata realizzata, sottolineo che i fatti smentiscono queste parole in quanto dimostrano che la nostra richiesta non solo era fattibile, ma era assolutamente da fare ancor prima, negli anni passati. Ma c’è di più: abbiamo dimostrato che si poteva riqualificare la via senza abbattere i tigli, come a volte dichiarato, preservando il verde che risulta troppo spesso sacrificato con leggerezza da questa Giunta. Se oggi viale Italia ha un nuovo volto è solo perché noi abbiamo tenuto i riflettori accesi quando gli amministratori volevano restare al buio e non intervenire. E il nostro impegno non finisce qui”.

Nella stessa interrogazione del 2024, la lista civica aveva chiesto interventi altrettanto urgenti nella zona adiacente alla piscina, cioè il potenziamento dell’illuminazione lungo il passaggio pedonale, la protezione dello stesso e la sistemazione dell’area parcheggio.