Scomparsa di Giovanni Fratus, il ricordo di chi lo ha conosciuto

Dal mondo dell’imprenditoria alle istituzioni, sono tante le voci che hanno voluto ricordare Giovanni Fratus.

«Penso sia stata una delle figure più caratterizzanti del tessuto economico coccagliese, capace di trasmettere questa sua grande passione per l’imprenditoria a figli e nipoti», ha commentato il vicesindaco Eugenio Fossati, seguito al presidente dell’Aido Lino Lovo legato all’83enne da una sincera amicizia. «Non era un socio, ma un grande simpatizzante dell’associazione, tanto che ha sempre sostenuto la nostra azione e le nostre esigenze», ha aggiunto, ricordando un viaggio in Australia intrapreso a fianco dell’imprenditore per promuovere la cultura della donazione.

Anche il sindaco di Coccaglio Alberto Facchetti si è stretto alla famiglia Fratus, unendosi al coro delle condoglianze.

«Imprenditore che come pochi altri ha saputo confrontarsi con il tema dell'accoglienza alberghiera creando una rinomata realtà, pressoché unica in Franciacorta - ha esordito - Con il suo intelligente lavoro ha dato rilevanza al nostro paese raggiungendo il successo, abilmente portato avanti dalla moglie e dai figli, sempre nel solco tracciato dell'onestà e della laboriosità. Importante la sua testimonianza di relazione con la comunità con cui ha sempre mantenuto un legame speciale e per cui non ha fatto mancare la sua generosità e l'impegno solidale anche in ambito sportivo. Il suo commiato, insieme ad altri della sua età, lo viviamo come la conclusione di un’epoca connotata da una generazione che ha permesso la creazione di quel benessere cui tutti oggi possiamo beneficiare. Alla moglie Giovanna, a Francesco e Riccardo il caro ricordo del papà con l'augurio che, trascorso il tempo del dolore perseguano il valore della sua testimonianza di rigore morale ed intraprendenza immancabilmente arricchita da quel fraterno e speciale collegamento con la comunità coccagliese da cui tutto ebbe inizio e che intimamente si raccoglie per il suo saluto».