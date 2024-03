Sarà una Pasquetta a tutto divertimento con "Party Chiari"

A tutto divertimento in uno dei luoghi più belli della città. "Hey! Che fai a Pasquetta?", è un rituale più che una domanda, ma c’è un evento ormai consolidato che può dare la risposta.

Sarà una Pasquetta a tutto divertimento con con "Party Chiari"

Dopo il grande successo delle prime due edizioni, il ritorno di «Party Chiari» in Villa Mazzotti, lunedì 1 aprile, è quasi d’obbligo.

L’appuntamento è patrocinato e fortemente voluto dal Comune che lo ha organizzato con Eatinero in collaborazione con la «famiglia» dello Swang Summer Festival. "Squadra che vince non si cambia", si dice, e dunque l’impostazione della manifestazione rimarrà invariata con musica, attività, street food, beverage e "good vibes".

L’area food truck, tra l’altro, verrà anche potenziata e ampliata nella proposta, in modo da elevare ulteriormente la qualità e la varietà dell’offerta, oltre che velocizzare l’attesa durante il servizio. Questa sarà dunque una grande occasione di festa per giovani e famiglie in una location d’eccezione che aprirà le porte al pubblico dando la possibilità gratuita di godere della sua architettura liberty e dei suoi meravigliosi spazi verdi.

I dettagli e il programma

Dalle 10 alle 22 l’intera area sarà allestita con i food truck di Eatinero.it. A corredo ci saranno performances di musica live con band e dj set, gli espositori del Vanitas' Market - Handmade in Italy, sport games e sorprese anche per i più piccoli, con giochi gonfiabili, spettacolo di burattini, truccabimbi e letture animate. Non mancheranno tavoli e sedute, ma sarà anche possibile portarsi teli e coperte da casa per rilassarsi «en plein air» e vivere un'esperienza più immersiva.

Tutto prenderà il via alle 10. Alle 10.30, invece, arriverà lo spettacolo «Gioppino e Brighella», a cura della compagnia I Burattini di Bonacina. Dalle 11 alle 19: truccabimbi, ci sarà Teatrino di Gigio e il Mare e Libribelli - uno spazio morbido dove rilassarsi accompagnati dalla lettura di albi illustrati, silent book, Librigioco, cantastorie e kamishibai, a cura de La Corte della Carta. Alle 14 musica live con BigoyDay che, attivi dal 2016, sono una brass band composta da otto giovanissimi ragazzi legati da una profonda amicizia e accomunati dalla passione per la musica e dalla voglia di divertirsi. Il loro stile è un mix di varie sonorità tra cui spiccano il funk, il pop e influenze musicali che arrivano da ogni parte del mondo, rielaborate in una veste insolita e originale. Alle 16 un nuovo spettacolo, «Gioppino, Brighella e Arlecchino nella fiaba di Cappuccetto Rosso», a cura della compagnia I Burattini di Bonacina. Inizieranno alle 16.30 il dj-set e la musica dal vivo che proseguiranno fino alla fine dell’evento.

Le visite

Per l’occasione si potranno anche scoprire le bellezze di Villa Mazzotti insieme alle guide turistiche di Arte con Noi. Sarà possibile prenotarsi direttamente in loco e pagando un piccolo contributo (bimbi sotto i 3 anni gratis). L’iscrizione andrà effettuata 30 minuti prima della visita allo stand dedicato. Le visite sono in programma alle 10, 14, 15, 16 e 17.

Le proposte gastronomiche

Ce ne sarà per tutti i gusti e non devono temere nemmeno vegani e vegetariani.

Ci sarà il Rock Burger: vincitore degli European Street Food Awards 2019 e per la categoria People's Choice 2023, lo Gnoko on the road: il Manicaretto con fish & chips (e non solo), il Fumetto, vincitore degli European Street Food Awards 2021 per la categoria People’s con i suoi panini gourmet, e ancora Good Fish (a base di pesce con polpo, gambero o salmone e frittini di terra). Infine, non manca il gelato di Bee Sweety, ma nemmeno l’area beverage con bibite e cocktail gestita da Swang. E la birra? Il birrabus avrà una selezione di 30 birre artigianali italiane. Aperto anche il chiosco Inn-Villa.

Gli interventi

Anno dopo anno ‘Party Chiari’ si sta confermando come evento-simbolo della primavera bresciana e non solo, capace di calamitare migliaia di persone e un target estremamente trasversale, che spazia tra adulti, bambini, compagnie di giovani e famiglie al completo - ha ribadito Paola Merigo, event manager di Eatinero - Per noi si tratta di un appuntamento particolarmente importante perché apre la lunga stagione di eventi itineranti che resterà nel vivo fino a settembre, durante la quale all’ampia proposta street food con i migliori truck da tutta Italia affiancheremo una serie di novità e progetti collaterali pensati per rendere le esperienze plasmate dal nostro brand ancora più eclettiche e immersive. Ci teniamo a ringraziare l’Amministrazione per la collaborazione e siamo certi che, anche grazie alla rinnovata sinergia con i ragazzi e le ragazze Swang Summer Festival, l’evento non potrà che tradursi in una giornata da ricordare.

La parola è passata all’assessore alla Cultura e alle Politiche giovanili, Chiara Facchetti:

Alla luce dei grandi successi delle prima e della seconda edizione proponiamo anche per il 2024 l’appuntamento di Pasquetta in Villa. “Party Chiari” si conferma una proposta vincente e fortemente attrattiva che risponde alle richieste di chi non vuole spostarsi dalla città, ma anche di coloro che arrivano da fuori per vivere la Villa. In ogni edizione abbiamo cercato di potenziare l’offerta per rendere la giornata ancor più indimenticabile e in questo non posso che ringraziare Eatinero e i ragazzi di Swang. Con questa iniziativa non solo riusciamo a fare ed essere comunità, ma anche a far rivivere un patrimonio pubblico e culturale, quale la Villa Mazzotti, che in questi anni abbiamo sempre cercato di valorizzare. “Party Chiari” è pensato per tutti, con food, beverge, visite guidate e attività per bambini e famiglie, ma ben risponde soprattutto alle esigenze dei più giovani. Il nostro impegno nei loro confronti è, infatti, sempre stato quello di agire per farli rimanere in città, potenziando l’offerta come, per esempio, stiamo facendo anche con il parco delle Rogge che avrà un’area a loro dedicata.

Non è mancato un commento dalla Swang famiglia: