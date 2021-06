La decisione della Diocesi di Brescia, nella persona del vescovo Pierantonio Tremolada.

Sarà don Giuseppe Mattanza il nuovo parroco di Capriolo

Don Agostino Bagliani, attuale parroco di Capriolo, lascerà la comunità verso ottobre, dopo ben dieci anni. Per il parroco una bellissima esperienza, “anche se mi sarebbe piaciuto fermarmi ancora un po’”. Al suo posto la Diocesi di Brescia ha scelto l’attuale parroco di Tignale, don Giuseppe Mattanza. Per il sacerdote classe 1962 inizierà una nuova esperienza in un Comune molto più grande rispetto a quello attuale. Don Agostino, invece, andrà a Brescia.