Santa Lucia ha portato tantissimi doni e dolcetti ai bambini ospiti della Pediatria di Manerbio. Una sorpresa bellissima, e inaspettata, per i piccoli che si trovano in questi giorni in cura all’ospedale cittadino hanno accolto con grandissimo entusiasmo.

Santa Lucia è volata dai piccoli pazienti dell’ospedale di Manerbio

Non se l’aspettavano proprio, anche se qualche pettegolezzo riguardo il suo arrivo, si era rincorso nella struttura di Manerbio che si prende cura di tantissimi piccoli malati. Mercoledì pomeriggio Santa Lucia ha fatto capolino nel reparto di Pediatria e in quello di Patologia neonatale per regalare sorrisi e doni ai più piccoli e ai loro genitori.

La bella idea è venuta all’associazione Abio, che ha potuto godere della specialissima collaborazione dei Vigili del fuoco di Verolanuova. Ad arrivare «in volo» è stata proprio Santa Lucia che non si è fatta accompagnare dal fidato asinello, troppo stanco per i viaggi della notte più lunga dell’anno, ma si è fatta dare una mano da degli aiutanti d’eccezione: i Vigili del fuoco del distaccamento di Verolanuova con la loro autobotte hanno raggiunto il terzo piano dell’ospedale di Manerbio, dove si trova appunto la pediatria. Insomma, una sorpresa realizzata proprio ad hoc perché ad attendere la Santa ci sono stati tanti bambini stupiti, increduli ma soprattutto felicissimi. Dopo un primo momento di timore i bimbi si sono fatti avanti e hanno osservato con curiosità Santa Lucia passeggiare tra i corridoi del reparto ed entrare nelle stanze per distribuire decine di pacchi.

Oltre a lei, infatti, i Vigili del fuoco, «capitanati» dal capo distaccamento Francesco Trementini, hanno portato tantissimi doni sulla terrazza del reparto proprio grazie all’autoscala, un mezzo speciale che viene utilizzati dai pompieri per operazioni di soccorso in particolari situazioni che richiedono il raggiungimento di piani alti di edifici o di strutture non raggiungibili con le normali attrezzature.

In questo caso un viaggetto nel cestello ha garantito l’effetto «wow» all’arrivo sulla terrazza del piano che ospita tantissimi piccoli pazienti e i loro genitori.

Ad accogliere la Santa più attesa dai piccoli ci ha pensato il personale dell’azienda ospedaliera, che ha seguito passo passo anche la consegna dei giocattoli per i bambini. Tra doni e dolcetti questa bella iniziativa ha potuto dare un sollievo, un momento di spensieratezza non solo ai bimbi ma anche ai genitori che si trovano in ospedale in questi giorni, un’iniziativa che ha scaldato il cuore di chi, soprattutto durante le festività ed in momenti tanto delicati, ne ha più bisogno.

Un grazie speciale è andato di certo a loro, che hanno reso un sogno realtà: i Vigili del fuoco.