Santa Lucia arriva…e si “accende” il paese

A Villachiara è arrivata la Santa e per l’occasione sono state ufficialmente accese tutte le luminarie che decoreranno il paese durante il periodo natalizio.

Santa Lucia

Per la gioia di tutti i bambini, ma anche di tanti adulti, ieri sera Santa Lucia ha fatto il suo ingresso a Villachiara. Una festa per tutti, complice la serata dal clima mite tantissime le famiglie che hanno scelto di trascorrere la notte più magica dell’anno in pizza. Per l’occasione la sindaca Laura Bonfiglio ha acceso le luminarie, ringraziando di cuore gli sponsor, che dedoreranno le vie del paese per tutto il periodo delle festività natalizie. Infine non sono mancati tanti dolci offerti dai Volontari Villaclarensi.