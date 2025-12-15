Santa Lucia all’Ospedale di Chiari: tre iniziative per tre giorni di festa.

Sinergia vincente in occasione di Santa Lucia

Sono state tre giornate di iniziative in Pediatria all’Ospedale di Chiari in occasione delle festività di Santa Lucia: da venerdì 12 a domenica 14 dicembre 2025. Il tutto a favore dei bambini ricoverati, rese possibili grazie alla collaborazione di associazioni e volontari del territorio.

Venerdì 12 dicembre 2025 il reparto ha accolto le Librellule, gruppo di volontarie impegnate nella promozione della lettura anche in ambito ospedaliero, che hanno proposto letture ad alta voce e donato un libro a ciascun bambino. Sabato 13 dicembre 2025, giorno di Santa Lucia, il Lions Club Montorfano Franciacorta insieme ai motociclisti di Rudiano Motori ha fatto visita alla Pediatria consegnando giochi ai piccoli pazienti. A rappresentare la Direzione Strategica è intervenuto Matteo Rinaldi, Direttore del Dipartimento Amministrativo. La visita ha coinvolto anche il reparto di Cardiologia. Domenica 14 dicembre 2025 il Motoclub di Cividate Camuno ha raggiunto l’Ospedale di Chiari con motociclisti vestiti da Babbo Natale, portando regali e momenti di festa ai bambini ricoverati.

Il “grazie”

“ASST Franciacorta ringrazia tutte le associazioni e i volontari per i doni offerti e la Conad di Chiari per la fornitura dei dolci distribuiti durante le iniziative – hanno fatto sapere – . Un ringraziamento particolare va al Direttore della Struttura, dott. Michele Spandrio, alla coordinatrice Patrizia Roda e a tutto il personale della Pediatria per l’impegno, la disponibilità e la collaborazione”.

